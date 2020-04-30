Всем привет! Кажется, что это не очень кто-то читает :) Подайте знак, если это не так! :)

Хочу вернуться к такой теме, как «дублирующие и сходные» магазины. Дело в том, что 90% людей не понимает глобально между ними разницы. Да что уж тут люди, буквально 10 минут назад мне пришлось в чате сотруднику саппорта объяснять разницу. А запутаться немудрено, так как Маркет сам путает людей. Объясню на примере:



1. У магазина 2 города присутствия: Москва и Новосибирск. В каждом из них склад, офисы продаж и т. д. Соответственно, зарегистрировали второй региональный магазин, который должен быть признан «сходным».

2. Сразу разделили регионы, добавили свои ПВЗ, загрузили отдельный прайс-лист, в общем сделали всё, чтобы уменьшить работу службе модерации.

3. Получаем уведомление, цитирую: «Магазин *кое-какой* дублирует другой магазин и не может размещаться на Яндекс.Маркете.»





Соответственно, раз в уведомлении написано, что магазин «Дублирует другой», то люди начинают приравнивать себя дублирующим магазином и читают в хэлпе (дай Бог, если читают) про дублирующие магазины. Так, а по факту он сходный :)



Дальше интересней. Чтобы пройти модерацию тебе нужно отправить заявку, чтобы снять «дублирование» со своего «сходного» магазина, так как другого места отправки заявок просто нет:





Ну и конечно, человек до конца будет чувствовать себя неловко и глупо, так как в этой заявке нет формы «разделили регионы/ассортимент», есть только «другая причина», хоть вышеуказанные явно самые популярные:



Итого мы получаем дико запутанную самим Маркетом систему, где чёрт открытый перелом ноги получит (ногу сломит), но не поймет разницы между сходным и дублирующим магазином.



Но было бы глупо просто пожаловаться, поэтому у меня к вам 3 предложения:

1. Поменять формулировки в письме и разделить формы отправки заявок на 2 типа: для дублирующих и сходных магазинов.

2. Не тратить ни своё ни клиентское время и те магазины, которые еще до отправки магазина на модерацию разделили регионы или ассортимент — пропускать. Так как сейчас система работает таким образом, что я не могу нигде сразу сообщить, что я молодец и всё правильно сделал. Мне в любом случае нужно получить уведомление о провальной модерации, а затем ничего не меняя в магазине отправить заявку на снятие статуса дублирования (для сходного магазина).

3. Выдавать какую-то ачивку тем, кто сам в этом разобрался и чудом смог добавить региональный магазин, пройтя через эти неразберихинского (или сильно закрутил слово?) ада. Лучше бы, конечно, отправлять сразу 0,5 «вкусненького», но увы, дистанционным способом алкоголь реализовывать нельзя.