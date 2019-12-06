Фотографии товаров при доставке

Добрый день.Последнее время странные ситуации с доставкой.Клиент делает заказ,и когда его привозит курьер,то просят сделать фотографию товара,с последующим отказом без оплаты доставки.Иногда представляются сотрудниками «Яндекс Маркета»,но при этом не предоставляют никаких документов.

Не подскажете ли,кто эти люди?И как поступать в таких ситуациях?

(Имеем ли мы (магазин)право уточнять,изначально,в телефонном режиме вопрос фотографий товаров и говорить,что такой услуги у нас нет)

Благодарим всех кто ответит.