Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Фотографии товаров при доставке

Добрый день.Последнее время странные ситуации с доставкой.Клиент делает заказ,и когда его привозит курьер,то просят сделать фотографию товара,с последующим отказом без оплаты доставки.Иногда представляются сотрудниками «Яндекс Маркета»,но при этом не предоставляют никаких документов.

Не подскажете ли,кто эти люди?И как поступать в таких ситуациях?

(Имеем ли мы (магазин)право уточнять,изначально,в телефонном режиме вопрос фотографий товаров и говорить,что такой услуги у нас нет)

Благодарим всех кто ответит.

2 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
hobby-kit1
сегодня, 16:33
Вопрос проверочных заказов на Маркете неоднократно обсуждался в фб и на vc.ru - погуглите. Проверки были, есть и будут и никуда вы от этого не денетесь, закладывайте в издержки.
mahado.group
сегодня, 16:52
hobby-kit1,

Спасибо за ответ.
Дело в том,что в службе поддержки клиентов маркета,ответили что это не их проверки.Просто кто это и как быть не ясно)