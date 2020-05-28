Контентная лента в приложении Маркета

В мобильном приложении Яндекс.Маркета появилась контентная лента. Она показывает полезную для выбора товара информацию. В ленту попадают и ответы магазинов на вопросы пользователей. Таким образом, теперь есть ещё одно место показа контента, который вы можете создавать в личном кабинете Маркета.

Контентная лента отображается на главной странице приложения. Помимо ответов на вопросы магазинов, в неё также попадают фото- и видеоматериалы. Публикации в ленте появляются на основе интересов пользователя.

Отвечать на вопросы вы можете в разделе «Общение с покупателями». Ответы также попадают на карточку товара во вкладку «Вопросы о товаре».

Подробнее о вопросах: https://yandex.ru/support/partnermarket/opinions-rating/questions.html