Настройка доставки и самовывоза

Чтобы пользователи видели подробные условия доставки и самовывоза ваших товаров, нужно выполнить следующие настройки:
- Указать регионы курьерской доставки.
- Настроить условия курьерской доставки.
- Создать точки продаж и настроить условия самовывоза.
- Настроить график работы службы доставки.
О доставке
Как Маркет показывает условия доставки, на что они влияют и где их настроить.
Ответы на частые вопросы по настройкам.
Урок по настройкам доставки и конспект к нему.
Какие бывают ошибки в настройке и как вы сможете сами проверить отображение настроек.
О возможных причинах ошибок.
Как настроить доставку курьером или службой доставки.
Настройки для типовых случаев.
О самовывозе
Как настроить самовывоз и точки продаж.
Как настроить самовывоз для вашего региона в прайс-листе: YML, Excel.
Настройка самовывоза в личном кабинете.
В каких случаях выбрать настройку в прайс-листе, а в каких — в личном кабинете.
Как настроить условия самовывоза для отдельных товаров.
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