Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Настройка доставки и самовывоза

Чтобы пользователи видели подробные условия доставки и самовывоза ваших товаров, нужно выполнить следующие настройки:

  1. Указать регионы курьерской доставки.
  2. Настроить условия курьерской доставки.
  3. Создать точки продаж и настроить условия самовывоза.
  4. Настроить график работы службы доставки.

О доставке

Как Маркет показывает условия доставки, на что они влияют и где их настроить
Ответы на частые вопросы по настройкам
Урок по настройкам доставки и конспект к нему
Какие бывают ошибки в настройке и как вы сможете сами проверить отображение настроек
О возможных причинах ошибок
Как настроить доставку курьером или службой доставки
Настройки для типовых случаев.

О самовывозе

Как настроить самовывоз и точки продаж.
Как настроить самовывоз для вашего региона в прайс-листе: YMLExcel.
Настройка самовывоза в личном кабинете.
В каких случаях выбрать настройку в прайс-листе, а в каких — в личном кабинете
Как настроить условия самовывоза для отдельных товаров.

Если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Или напишите в службу поддержки.