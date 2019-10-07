Настройка доставки и самовывоза

Чтобы пользователи видели подробные условия доставки и самовывоза ваших товаров, нужно выполнить следующие настройки:

О доставке

Как Маркет показывает условия доставки, на что они влияют и где их настроить.

Ответы на частые вопросы по настройкам.

Урок по настройкам доставки и конспект к нему.

Какие бывают ошибки в настройке и как вы сможете сами проверить отображение настроек.

О возможных причинах ошибок.

Как настроить доставку курьером или службой доставки.

Настройки для типовых случаев.

О самовывозе

Как настроить самовывоз и точки продаж.

Как настроить самовывоз для вашего региона в прайс-листе: YML, Excel.

Настройка самовывоза в личном кабинете.

В каких случаях выбрать настройку в прайс-листе, а в каких — в личном кабинете.

Как настроить условия самовывоза для отдельных товаров.

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