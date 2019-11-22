Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Оперативное создание карточек товара

Добрый день, коллеги!

Рад, что появилась возможность обратиться тут, так как другие средства попросту не помогают, проверю заодно, как этот способ поможет.

Проблема следующая, карточки товара не создаются месяцами, дублирования запросов не помогает. Есть два типа чайников Viomi (умный и глупый). Карточка на умный создана и продажи из нее успешно идут у всех магазинов, но карточки на глупый по прежнему нет, просьба создать, и добавить цвета в обе карточки (чайники есть в белом и черном цвете)  — это первое

Второе есть такой шикарный бренд 70Mai, должен отдать должное карточки на них создаются исправно, но на пару позиций просто как табу стоит и по данной причине предложения без карточек засасываются в карточки совершенно других моделей.

Друзья, пожалуйста, давайте наведем порядок вместе.

2 комментария
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info-5e-group
26 ноября, 22:28
А какой порядок Вы хотите навести? Есть мы магазины, есть маркет, по сути разные организации. Мы заставить их не сможем и они сами решают, какие карточки им делать. Как тут навести порядок? Забастовки и беспощадный бунт :)
lamobile.ru
вчера, 15:42
info-5e-group,
про наведение порядка к сотрудникам маркета и адресовано =)