Отключение за ошибки и обжалование ошибок

Все магазины, которые размещаются на Маркете, регулярно проверяются автоматически, а также службой качества сервиса. Сотрудники службы проверяют предложения магазина на Маркете, информацию в его личном кабинете и на сайте, а также пробуют оформить заказы разными способами. Роботы Маркета проверяют доступность сайтов и сверяют цены. По итогам проверок магазину может быть выставлена некритичная или критичная ошибка. Также магазин может быть отключён или ограничен в размещении.

Все некритичные ошибки.

Когда возникают, как учитываются и какие бывают критичные ошибки.

Причины отключения магазинов.

Ограниченное размещение.

Формы для связи со службой поддержки

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