Отключение за ошибки и обжалование ошибок

Все магазины, которые размещаются на Маркете, регулярно проверяются автоматически, а также службой качества сервиса. Сотрудники службы проверяют предложения магазина на Маркете, информацию в его личном кабинете и на сайте, а также пробуют оформить заказы разными способами. Роботы Маркета проверяют доступность сайтов и сверяют цены. По итогам проверок магазину может быть выставлена некритичная или критичная ошибка. Также магазин может быть отключён или ограничен в размещении.
Все некритичные ошибки.
Когда возникают, как учитываются и какие бывают критичные ошибки.
Причины отключения магазинов.
Ограниченное размещение.
Формы для связи со службой поддержки
- Если вы хотите оспорить ошибку.
- Если вы не согласны с отключением магазина.
- Отправить заявку на досрочное подключение.
- Задать другой вопрос о работе магазина.
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