Предложения показываются вне моего региона

Я работаю с Маркетом только в Московском регионе, тем не менее, регулярно замечаю переходы из других областей. Обычно это переходы с каких-то сайтов, показывающих предложения с Маркета под своей карточкой товаров и работающих в других регионах.

По Метрике такого трафика порядка 20%. Вопрос — почему это в принципе возможно? Я принципиально не работаю с Маркетом в других регионах, поэтому выбрал только Москву. 20% от бюджета — это довольно много, и хотелось бы, чтобы Маркет не учитывал подобный трафик в списаниях, а в идеале и вообще всё же показывал бы предложения согласно настройкам магазина.