Пробелы в проверочных кодах

Яндекс.Маркет помогает магазинам становится лучше. Кажется так площадка объясняла свою концепцию при предъявлении повышенных требований к магазинам.



Ок, так в целом и было. Действительно благодаря жестким требованиям наш магазин тянулся и стал намного лучше, чем был. Мы автоматизировали обработку заказов таким образом, чтобы и покупатели и Маркет были довольны.



Но внезапно пару месяцев назад площадка меняет правила игры и требует вводить пробел в код проверочного заказа при проверке обработки заказа за 1 час.



Мы потратили немалые деньги, чтобы все автоматизировать, а теперь Яндекс.Маркет дает задний ход и требует ручной обработки всех заказов. Какое объяснение дали операторы по телефону: для того, чтобы все магазины были в равных условиях.



Все магазины заранее не в равных условиях и не мне объяснять почему. Так почему те, кто продвинулся вперед в плане автоматизации должны отступать и равняться на отстающих?



Хотелось бы услышать мнение коллег и самого Яндекс.Маркета.