Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Продвижение с помощью ставок

Чем более высокую позицию занимает предложение, тем больше пользователей видит его и кликает по нему.  На то, какую позицию получит предложение при сортировке по умолчанию, влияют стоимость клика и не финансовые факторы (привлекательность предложения, релевантность запросу пользователя и др.).

Как предложения ранжируются на карточке товара и в поиске Маркета
Как работает аукцион
Как работать со ставками
Способы управления ставками

Если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Или напишите в службу поддержки.

1 комментарий
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Сергей П.
24 ноября, 08:56
Добрый день! Есть вопрос по "фразам", на основании которых рассчитываем ставки в Прайслабсе. Эти фразы, как бы не обязательны, как написано в пояснении к ним. Можно оставить по умолчанию. Но тогда для чего они нужны? Они участвуют в выдаче? Увеличивают релевантность объявления?


У меня, например, 3 боевые фразы, по которым идет 90% трафика. Я вынужден брать одну, ту, по которой есть попадание в какое-либо высокое место в поиске на Маркете. Одна фраза стоит, например, 1 у.е., вторая 2 у.е., третья 3 у.е. на третье место в выдаче. По первой фразе мне Прайслабс показывает 8 место, по второй - прочерк, по третьей, 5-ое место.


Я выбираю стратегию показывать на 3-м месте, ставлю нужную ставку и в поле "фраза" указываю 3-ю фразу. По Прайслабсу это предложение будет занимать 5-е место.


Будет ли мое предложение показываться по первым двум фразам в поиске (они дешевле третьей)? Нужно ли вообще указывать эту "боевую" фразу? 


Никак не разберусь с этими фразами. На сколько они увеличивают шанс показа объявления в выдаче?


Буду очень благодарен за ответ. Заранее спасибо!