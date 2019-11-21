Продвижение с помощью ставок

Чем более высокую позицию занимает предложение, тем больше пользователей видит его и кликает по нему. На то, какую позицию получит предложение при сортировке по умолчанию, влияют стоимость клика и не финансовые факторы (привлекательность предложения, релевантность запросу пользователя и др.).

Как предложения ранжируются на карточке товара и в поиске Маркета

Как работает аукцион

Как работать со ставками

Способы управления ставками

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