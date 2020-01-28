Проверки маркета соответствия цен

Добрый день! Столкнулись с непонятной ситуацией. Маркет влепляет ошибку, за якобы несоответствие цены доставки указанной в маркете и на сайте при оформлении.

При этом прилепляется скриншот, на котором, якобы момент проверки и на котором видна другая цена.

Дело в том, что данная ситуация невозможна априори. Цена просто не может быть другой. Проведено десятки проверок и всегда цена указывалась правильно. Проверки делались с разных браузеров и из под винды, и из под линукса.

Понятно, ТП маркета, упирается и говорит, что так и есть. Ошибка. И типа если повторится, отключим.

Вопрос. Для чего они это делают? Кто с этим сталкивался?

Как превентивная мера, что бы не отключили магазин, вообще убрали инфу о доставке и ее стоимости с маркета.

Что это за такой новый террор у маркета? Может кто объяснить?

Заранее спасибо.