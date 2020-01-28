Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Проверки маркета соответствия цен

Добрый день! Столкнулись с непонятной ситуацией. Маркет влепляет ошибку, за якобы несоответствие цены доставки указанной в маркете и на сайте при оформлении.

При этом прилепляется скриншот, на котором, якобы момент проверки и на котором видна другая цена.

Дело в том, что данная ситуация невозможна априори. Цена просто не может быть другой. Проведено десятки проверок и всегда цена указывалась правильно. Проверки делались с разных браузеров и из под винды, и из под линукса.

Понятно, ТП маркета, упирается и говорит, что так и есть. Ошибка. И типа если повторится, отключим.

Вопрос. Для чего они это делают? Кто с этим сталкивался?

Как превентивная мера, что бы не отключили магазин, вообще убрали инфу о доставке и ее стоимости с маркета.

Что это за такой новый террор у маркета? Может кто объяснить?

Заранее спасибо.

4 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
hobby-kit1
28 января, 19:58
Если скриншот с вашего сайта, то скорее всего в нем и причина - может быть кэш, может быть еще что-то, надо искать причину. Вряд ли они фотошопили скриншот, чтобы проставить вам ошибку.
Сергей П.
28 января, 20:16
hobby-kit1,
Да я тоже думаю, что заморачиваться фотошопом на какой-то интернет магазин... Слишком много чести. Но несколько программистов не смогли воспроизвести такую ошибку. На разных системах. На разных ОС. Даже с очисткой кеша на сервере и с нагрузкой, что б тупил. 


Плохо то, что непонятно как она сгенерировалась у проверяльщика. И при следующей проверке не сгенерируется снова. А это отключение. И несколько дней на повторное включение. А маркет сбоку. Поэтому и хочу узнать было ли у кого-то что-то подобное? Хотя если и было, не факт, что отпишутся.
hobby-kit1
вчера, 10:26
В фейсбуке есть группа ИМ Диспуты - там обсуждались подобные случаи, почитайте.
Сергей П.
вчера, 10:32
hobby-kit1,
Спасибо!