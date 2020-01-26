Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Скликивания - баг или фича Маркета?

Засчитывание как «клик» переходы в магазины с Маркета ботами, которые как ни странно известны ЯндексМетрике, но ни в какую не известны ЯндексМаркету.

Общение с тех поддержкой результатов не приносят — ссылаются, но то, что это не боты т. к. разные ip-адреса — что есть несусветная чушь — прокси, динамические IP и т. д. никто не отменял!

Если тот же сервис Яндекса — Метрика показывает реальных посетителей 16, а переходов  28, то эта цифра в тот же момент на Маркете превращается в 450 кликов. Ощущение, что искусственно не отсекаются боты — ибо странно, что Метрика видит 422 бота из 450, а маркет как пользователей.

Так же служба «заботы о клиентах» рассказывает Вам о том, что алгоритмы засчитывания «кликов» у сервисов разные — это господа как понимать? Если при клике нет даже перехода? А может и кликов не было? ибо заявленных 450 переходов на сервере в этот промежуток не обнаружено — или серверные логи не верные алгоритмы применяют?

Чудно и шибко дорого (маржинально-убыточно) получается за реальных 28 посетителей заплатить как за 450!

1 комментарий
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Сергей П.
28 января, 20:07
Да нет никакой "заботы" у маркета. Забудьте. Только Золотой Телец. Доказать что-то невозможно. Даже если Вы предоставите им документы. К сожалению, проходили это. По сути все 100% их ответов - это всегда отписки со смыслом: нам очень жаль, что вы возмущены, но "сам дурак". Мой многолетний опыт общения с маркетом примерно выглядит так: ПлАчу (от слова плакать), но пользуюсь. ))) Минимизировал расходы на него. Но все равно это один из инструментов продаж, который необходим. И они это понимают. И поэтому у них такая "забота". Понять тоже можно. Это коммерсанты. Деньги на первом месте.