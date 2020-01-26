Скликивания - баг или фича Маркета?

Засчитывание как «клик» переходы в магазины с Маркета ботами, которые как ни странно известны ЯндексМетрике, но ни в какую не известны ЯндексМаркету.

Общение с тех поддержкой результатов не приносят — ссылаются, но то, что это не боты т. к. разные ip-адреса — что есть несусветная чушь — прокси, динамические IP и т. д. никто не отменял!

Если тот же сервис Яндекса — Метрика показывает реальных посетителей 16, а переходов 28, то эта цифра в тот же момент на Маркете превращается в 450 кликов. Ощущение, что искусственно не отсекаются боты — ибо странно, что Метрика видит 422 бота из 450, а маркет как пользователей.

Так же служба « заботы о клиентах» рассказывает Вам о том, что алгоритмы засчитывания «кликов» у сервисов разные — это господа как понимать? Если при клике нет даже перехода? А может и кликов не было? ибо заявленных 450 переходов на сервере в этот промежуток не обнаружено — или серверные логи не верные алгоритмы применяют?

Чудно и шибко дорого (маржинально-убыточно) получается за реальных 28 посетителей заплатить как за 450!