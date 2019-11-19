Создание карточек товаров на маркете

Добрый день!

При массовой загрузке товара на маркет (более 200 позиций) как создать карточки товара?

Дело в том, что у меня собственная CMS и заполнения Yml для Я.Маркета заняло много времени. Теперь я хочу создать карточки товара и понимаю, что всю информацию из Yml мне придется дублировать в форме «Добавление карточки товара» по ссылке https://yandex.ru/support/partnermarket/troubleshooting/

Могу ли я отправить фид не дублируя данные по каждому товару по отдельности?

Очень много уйдет времени. Еще больше чем заполнение Yml