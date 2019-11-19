Товары из-за рубежа

Для товаров поставляемых из-за пределов страны определенной в качестве домашнего региона при переходе на Маркет или указанной в настройках в ручную, используется бабл

с такой ссылкой на Яндекс Помощь в «Подробнее»: https://yandex.ru/support/market/answers.html#abroad Содержание справки призвано предупредить массу возможных неприятных ситуаций для клиента, например в случае превышения определенной стоимости посылки: уплату таможенных пошлин, уплату услуг таможенного брокера, дополнительное время доставки, требуемое на прохождение таможни и прочее.

В целом после прочтения справки возникает чувство настороженности по отношению к товарам не из своей страны.

Но отсылка на данную страницу не имеет под собой оснований в случае если домашний регион — Россия, а продавец, скажем, из Беларуси, или наоборот.

Дело в том, что при продаже товаров между государствами — членами Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) нет таможенного контроля, не взимаются таможенные пошлины и сборы.

Ссылка на законодательство: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/eec/#t6

Таким образом, не существует пошлин в торговле между указанными выше странами, и указание паспортных данных, ИНН и прочего так же не требуется. На практике такая торговля почти ничем не отличается от торговли между регионами России отдаленными друг от друга.

Для магазинов из регионов ЕЭС стоит изменить содержание бабла «о доставке» и не пугать потенциальных покупателей пошлинами и растоможками.