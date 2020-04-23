Условия самовывоза из пунктов Boxberry

Добрый день!

На днях пришла отличная рассылка про то, что срок и стоимость самовывоза для тех магазинов, которые работают с Боксбери рассчитываются автоматически. Но исходя из настроек указать эти условия можно только для регионов доставки. А самовывоз крайне актуален обычно для домашнего региона магазина. Чтобы магазин мог не указывать все пункты ПВЗ Боксбери и условия и стоимость доставки по каждому из них.



В связи с этим вопрос — планируется ли автоматический расчет условий самовывоза по домашнему региону?