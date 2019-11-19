Внештатная ситуация в которой служба качества маркета следует учебнику и не может быть человечной

Добрый день, Маркет и уважаемые Партнеры.

Меня зовут Михаил, мой магазин 349732 (не буду писать название, чтобы не подумали что это реклама). Ситуация такова, мой магазин размещался на Маркете с одними реквизитами несколько лет и все было в порядке. Это было ИП моего партнера. Затем у нас с партнером случился конфликт и партнер ушел. А за несколько дней до ухода написал жалобу в Яндекс Маркет обвинив мой магазин в том, что он работает под чужими реквизитами (хочу добавить, что это вообще единственная жалоба на мой магазин вообще). Я заменил реквизиты на сайте и в личном кабинете маркета на свое ИП, но Яндекс уже начал проверку и затребовал ИНН и ОГРН предыдущего ИП. У меня были сканированные версии и я их отправил. Но службе контроля качества не понравились обычные отсканированные версии. И они затребовали сканы документов в высоком качестве. На что я объяснил, всю выше описанную ситуацию, и говорю «как я могу сделать фотографии учредительных документов ИП человека, с которым мы расстались в конфликте?» Этот человек не даст мне сделать такие фото, ведь его жалоба это месть мне.

Я предложил службе контроля качества, любые доказательства того, что это мой магазин: Домен не на том человеке, Доступ в личный кабинет маркета у меня, Хостинг не на том человеке, Предложил встроить в тело сайта любую тестовую страницу — Но Маркет отвечает на все письма одной фразой: «Предоставьте предыдущие учредительные документы в высоком качестве»

Я много писал и звонил в службу поддержки, но служба контроля качества не хотят идти ни на какой «Человеческий диалог». Я спрашиваю «Как быть в такой ситуации?» ответа нет. Даже операторы службы поддержки уже понимают, что ситуация не простая, не стандартная и готовы мне помочь, но тот отдел который принимает решения, не хочет понять мою ситуацию по нормальному, и отвечает одной фразой как «робот». А ведь выполнить ваше пожелание не возможно.....

Вот поэтому решил написать этот пост здесь. Возможно его увидит руководство, которое сможет рассмотреть мою ситуацию и помочь.