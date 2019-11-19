Зачем устраивать проверки службы качества утром в понедельник?

Столкнулись с ситуацией — нам прилетела критическая ошибка утром в понедельник.

Этот момент для нас (и для многих средних или малых магазинов) — период пиковой нагрузки.

Почему? Ну потому что только гиганты работают всю неделю без выходных. Остальные хотя бы воскресенье делают выходным днем. Соответственно, за воскресенье заказы копятся и обрабатываются утром в понедельник.

Сотрудник маркета сделал проверочный заказ (без комментариев!) в 9 утра. Мы работаем с 10.

Соответственно, в 11 нам прилетает ошибка потому что не успели его заказ в течение часа обработать.

Зачем так делать? За несколько лет работы ни одного недовольного клиента, которому перезвонили бы позже часа после заказа.

А вот сотрудник маркета прямо сразу сильно «пострадал».

При этом сотрудники вообще не вникают в специфику товара.

У нас в среднем заказе около 10 позиций мелочевки. Соответственно, заказы с одной-единственной позицией часто вообще оказываются нерабочими — там для человека доставка выходит дороже чем товар. Поэтому в пиковые нагрузки такие заказы обрабатываются во вторую очередь.

Это как заказать 10 саморезов с доставкой курьером через полстраны- адекватный клиент так никогда не сделает.

Так делают либо «залетные» клиенты, которые потом даже заказ не подтверждают. Либо сотрудники маркета.

Кому вот это реально нужно?