Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

Зачем устраивать проверки службы качества утром в понедельник?

Столкнулись с ситуацией — нам прилетела критическая ошибка утром в понедельник.

Этот момент для нас (и для многих средних или малых магазинов) — период пиковой нагрузки.

Почему? Ну потому что только гиганты работают всю неделю без выходных. Остальные хотя бы воскресенье делают выходным днем.  Соответственно, за воскресенье заказы копятся и обрабатываются утром в понедельник.

Сотрудник маркета сделал проверочный заказ (без комментариев!) в 9 утра. Мы работаем с 10.

Соответственно, в 11 нам прилетает ошибка потому что не успели его заказ в течение часа обработать.

Зачем так делать? За несколько лет работы ни одного недовольного клиента, которому перезвонили бы позже часа после заказа.

А вот сотрудник маркета прямо сразу сильно «пострадал».

При этом сотрудники вообще не вникают в специфику товара.

У нас в среднем заказе около 10 позиций мелочевки. Соответственно, заказы с одной-единственной позицией часто вообще оказываются нерабочими — там для человека доставка выходит дороже чем товар. Поэтому в пиковые нагрузки такие заказы обрабатываются во вторую очередь.

Это как заказать 10  саморезов с доставкой курьером через полстраны- адекватный клиент так никогда не сделает.

Так делают либо «залетные» клиенты, которые потом даже заказ не подтверждают. Либо сотрудники маркета.

Кому вот это реально нужно?

7 комментариев
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topgunpro-marketing
вчера, 16:34
К сожалению это политика яндекса, и реально много кто вот так страдает. Слава богу что у меня такое бывает довольно редко, но бывает. ((((

Обновлено вчера, 16:35
sirrr-ok
вчера, 16:42
topgunpro-marketing,
Ну давайте поднимать тему. Чтобы яндекс видел, что проблема существует.
Надоело платить деньги и при этом еще за какие-то подобные глупости приобретать лишние проблемы. Будто других забот нет.
bag66.ru
вчера, 16:42
Интересно )) А нам вообще клиенты не звонят по нашей специфики, в основном вопросы сыпятся из соц сетей или форму сайта. По сути, звонит только одна проверка :-), парой задает вопросы реально по товару, который не представлен даже на маркете.  Спросишь: Вас какая модель интересует? И начинается ээээ, мммм и т.д. ))) Реальные клиенты обычно в теме ).
Вопросы все одни и теже: В наличии? Cколько доставка? Притом, крыжики в ЛК не прибавляются, о том, что была проверка...


Вообще, для меня загадка, зачем часто звонить с проверкой... Я сам заинтересован в том, чтобы товар был в наличии, в актуальности цен и тд. 



rusconect
вчера, 16:58
"Это как заказать 10 саморезов с доставкой курьером через полстраны- адекватный клиент так никогда не сделает."


Я бы не торопился с оценкой) 
У нас 12% клиентов заказывает так заказывает
alexandraok
вчера, 16:58
Яндексовские проверки, это вообще отдельная тема. Никакой адекватной системы, придираются к словам, из разряда, доставку на маркете пишем 5-8 дней, но по телефону сказали 5-10 дней (так как лучше перестраховаться, 10 дней, конечно никогда так долго не идет). Из-за этого пару раз отключили. Ни одной жалобы от покупателей не слышали, проблемы только со службой качества, причем регулярно. И никакой управы на них нет! Стараешься обжаловать ошибку, приводишь факты. И всегда ты оказываешься неправ! Стараемся переходить на другие каналы продаж...
mega.nnov52
вчера, 17:29
Коллеги, аналогичная ситуация по не подтвержденным заказам в течение 1 часа.
Сотрудник я.маркета сделал заказ в понедельник в 8.30 утра, мы работаем с 9.00.
В 10.00 прилетает ошибка "не позвонили в течение 1 часа".
1. Мы стараемся обзванивать клиентов с 10.00 (а не в 9.00 утра, когда люди собираются на работу или едут в полной маршрутке или может еще умываются и т.д.)


2. В выходные не работаем, следовательно за выходные копятся заказы, которые  в сезон продаж в понедельник за 1 час не реально подтвердить.


3. Было, такое что пришел заказ на товар, по остаткам числится 1 шт на складе, но найти не смогли (пересорт на складе, у всех наверное бывает). 

В таких случаях мы предлагаем аналог данного товара, причем лучше по характеристикам, но по той же цене по кот заказали товар (кот нет в наличии), т.е. решаем с клиентом, что бы угодить. А от Маркета сразу ошибка прилетает....


Т.е. Яндекс не вникает в специфику работы, просто отключает.
Складывается впечатление, что Яндекс просто "банит", для того, чтобы больше размещались в Яндекс Директе (там реклама дороже, следовательно их заработок больше).
Обновлено вчера, 17:30
МаксМастер
вчера, 18:02
Такая же ситуация была. Так же после выходных в самом начале рабочего дня делали тестовый странный заказ, который менеджеры вовремя не отработали(некогда тратить время на ерунду, когда есть реальные клиенты ждущие звонка).