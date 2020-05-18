Записи вебинаров о том, как получать от Маркета больше заказов

Недавно мы провели серию вебинаров о размещении магазина на Маркете. На них поговорили на ключевые для размещения темы: передачу данных об ассортименте, проверки службы качества и управление ставками.

1. Как составить эффективный прайс-лист для Яндекс.Маркета и сделать настройки и личном кабинете

Первая серия посвящена передаче на Маркет данных об ассортименте и условиях покупки.

На видео рассказываем о том, на что при составлении прайс-листа стоит обращать особое внимание, чтобы покупатели находили ваши предложения. Например, почему полезно добавлять в прайс-лист штрихкоды товаров и как название предложения может повлиять на клики по нему.

Также обсудили, какие данные могут помочь вам выделиться на фоне конкурентов, как и зачем передавать информацию об акциях магазина, условиях доставки и покупки в кредит, о доступных покупателю способах оплаты и о других данных, которые могут обогатить ваши предложения.

2. Как избежать типичных ошибок качества при работе с Яндекс.Маркетом

Вторая серия — о службе качества. Мы поговорили о том, зачем нужны проверки на соответствие требованиям службы качества и какими бывают эти проверки, а также с какими ошибками чаще всего сталкиваются магазины, почему эти ошибки возникают и что делать, чтобы их не допускать — и не отключаться от Маркета.

В этой части затронули тему рейтинга магазина на Яндекс.Маркете и поговорили, какие оценки учитываются при расчёте рейтинга, а какие — нет.

3. Как получать с Яндекс.Маркета больше заказов с помощью ставок: начало

В третьей серии мы разобрали, как на сервисе ранжируются предложения разных магазинов. Рассказали, какие нефинансовые факторы влияют на позиции предложений и подробно обсудили финансовые: то есть назначение ставок за клик.

Также поговорили о том, как магазин может назначать ставки за клик: в прайс-листе, личном кабинете, через API или в сервисе PriceLabs, рассказали о его возможностях — в том числе о том, как правильно сохранить настройки, чтобы ставки обновлялись максимально быстро.

4. Как получать с Яндекс.Маркета больше заказов с помощью ставок: продолжение

В четвёртой серии рассказываем об инструментах для продвижения на сервисе с помощью назначения ставок.

О том, как создавать автоматические стратегии для продвижения предложений с помощью сервиса PriceLabs и API, как выбирать ассортимент, анализировать затраты и полученные заказы.

На Яндекс.Диске сохранили презентации докладчиков и чеклисты, которые помогут не упустить ничего важного.