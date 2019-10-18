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октябрь 2019
Настройка доставки и самовывоза
yndx-darsaliya
7 октября, 12:13

Чтобы пользователи видели подробные условия доставки и самовывоза ваших товаров, нужно выполнить следующие настройки:

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настройки доставки,самовывоз
Отключение за ошибки и обжалование ошибок
yndx-darsaliya
7 октября, 12:16

Все магазины, которые размещаются на Маркете, регулярно проверяются автоматически, а также службой качества сервиса. Сотрудники службы проверяют предложения магазина на Маркете, информацию в его личном кабинете и на сайте, а также пробуют оформить заказы разными способами. Роботы Маркета проверяют доступность сайтов и сверяют цены. По итогам проверок магазину может быть выставлена некритичная или критичная ошибка. Также магазин может быть отключён или ограничен в размещении.

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качество,отключение,ошибки
Рейтинг магазина и отзывы
yndx-darsaliya
7 октября, 12:17

Пользователи Маркета могут задавать вопросы магазинам, чтобы уточнить информацию о товаре, и влиять на рейтинг магазина: оставлять оценки и отзывы, чтобы рассказать о своём опыте работы с магазином — подробнее.

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рейтинг,отзывы
Проблемы с показом предложений
yndx-darsaliya
7 октября, 12:19

Если вы не видите ваши предложения на Маркете и в отчёте о скрытых предложениях также ничего нет, вероятно, они прикрепились не к тем карточкам.

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показ предложений