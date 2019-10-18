Чтобы пользователи видели подробные условия доставки и самовывоза ваших товаров, нужно выполнить следующие настройки:
октябрь 2019
7 октября, 12:16
Все магазины, которые размещаются на Маркете, регулярно проверяются автоматически, а также службой качества сервиса. Сотрудники службы проверяют предложения магазина на Маркете, информацию в его личном кабинете и на сайте, а также пробуют оформить заказы разными способами. Роботы Маркета проверяют доступность сайтов и сверяют цены. По итогам проверок магазину может быть выставлена некритичная или критичная ошибка. Также магазин может быть отключён или ограничен в размещении.
7 октября, 12:17
Пользователи Маркета могут задавать вопросы магазинам, чтобы уточнить информацию о товаре, и влиять на рейтинг магазина: оставлять оценки и отзывы, чтобы рассказать о своём опыте работы с магазином — подробнее.