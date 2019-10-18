Все магазины, которые размещаются на Маркете, регулярно проверяются автоматически, а также службой качества сервиса. Сотрудники службы проверяют предложения магазина на Маркете, информацию в его личном кабинете и на сайте, а также пробуют оформить заказы разными способами. Роботы Маркета проверяют доступность сайтов и сверяют цены. По итогам проверок магазину может быть выставлена некритичная или критичная ошибка. Также магазин может быть отключён или ограничен в размещении.