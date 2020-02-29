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февраль 2020
Клики по регионам
svetotochki-market
18 февраля, 12:09

Мы продаем по всей России. Как посоветуете отслеживать расходы и ставки по кликам с разных регионов? Можно ли как-то разделить рекламные кампании например Москва и Санкт Петербург отдельно, регионы отдельно?

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3 комментария
Не создаются карточки товаров
Ilya Sorokin
19 февраля, 10:23

С ноября 2019 отправили 46 страниц Word заявок на создание карточек шин и дисков. Кампания 11-1046788.

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Ошибка не исправляется
Ilya Sorokin
19 февраля, 10:42

Интересно, что нужно сделать чтобы была исправлена ошибка и шина https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-zeta-active-4s-165-70-r14-81t-letniaia/32299361?hid=90490&rt=4&suggest_text=ZETA%20Active%204S&suggest=1&suggest_type=model&suggest_reqid=75670546124363608294895409333390 стала всесезонной?

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