Мы продаем по всей России. Как посоветуете отслеживать расходы и ставки по кликам с разных регионов? Можно ли как-то разделить рекламные кампании например Москва и Санкт Петербург отдельно, регионы отдельно?
февраль 2020
19 февраля, 10:42
Интересно, что нужно сделать чтобы была исправлена ошибка и шина https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-zeta-active-4s-165-70-r14-81t-letniaia/32299361?hid=90490&rt=4&suggest_text=ZETA%20Active%204S&suggest=1&suggest_type=model&suggest_reqid=75670546124363608294895409333390 стала всесезонной?