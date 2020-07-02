Клуб Маркета для партнёров

июль 2020
Некорректное отображение сроков поставки в мобильном приоржении
stroytovary.ru
2 июля 2020, 13:41

Добрый день! Столкнулся с некорректным отображением даты поставки товара в мобильном приложении для Android. В фиде, который мы выгружаем срок поставки указан «под заказ». В веб-версии все ок. В мобильном приложении стоит «сегодня». Категория товара корректная. Скриншоты. 

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2 комментария
Кто ставит кучу оценок 1 балл?
Дмитрий
8 июля 2020, 13:42

Кто ставит кучу оценок 1 балл? Пару раз в неделю стабильно идут. Причем не ясно кто их постит, за что, за чем. И никаких не обжаловать их. Что делать?
Пишите на Grmh666@gmail.com 

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19 комментариев
Карточки товаров, хороший пример как не нужно делать или почему Яндекс Маркет совсем не прислушивается к мнению магазинов.
kovervdom
8 июля 2020, 23:33

Яндекс создал карточки для товаров, которые есть в магазине. Это хорошо.
Все остальное оказалось плохо)

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10 комментариев
сотрудничество
anechkaterentjev4
11 июля 2020, 14:19

Вы не рассматриваете партнерские пункты выдачи?или только через боксберри?

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5 комментариев
ЯМ - три мартышки в одном сервисе
k-kar-corpcentre
14 июля 2020, 20:26

Очень постараюсь без нецензурной лексики, хотя, весьма наболело за все годы совместной жизни с ЯМ. Это ярчайший пример того, как можно сделать сервис, абсолютно не разбираясь в вопросах продажи товаров и ни во что не ставя и не прислушиваясь к мнению продавцов. За годы было порядка двух десятков обращений по делу со всей конкретикой и так далее. Ни одно обращение не приняли к сведению и ничего не улучшили. Да по фиг и так сойдёт. Жрите, что дают, а не нравится, всё равно жрите…

Все случаи точно не вспомню, но один из последних озвучу.

Предположим вы продаёте телевизор Телевизор Orion ПТ-114ЖК-100ЦТ 45» (2018)

Диагональ 45 дюймов. Покупателю предлагается в категории телевизоры использовать в фильтрах диапазоны диагоналей:

40-43 или 46-49 дюймов

В итоге телевизор не попадает ни в один из фильтров и покупатели не могут его найти и купить.

На запрос в ЯМ, а нельзя ли границы фильтров пересмотреть так, чтобы не было числовых разрывов, сотрудники ответили, что им виднее как строить фильтры…

Молодцы, так держать!

 

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4 комментария
Монетизация ошибок и отключений
Михаил Рудаков
15 июля 2020, 12:47

Уверен, многие магазины не раз сталкивались с проблемой выставления ошибок, самое неприятное последствие которой — отключение магазина. По опыту знаю, что отключение длится минимум пять дней. Однажды мой магазин не подключали в течение месяца. Потери от снижения конверсии в этот печальный период ощутимы, это факт. К чему я эту тему завел?

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7 комментариев
Объясните, зачем ставить ошибки и отключать, если можно сначала порекомендовать исправить ошибку?
Магазин "Про Сыр"
15 июля 2020, 18:18

Периодически маркет придумывает новые правила. Иногда даже не удосуживается об этом хоть как-то сообщить в инструкции/своих рассылках.

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8 комментариев
недобросовестные клики
dmi5217
15 июля 2020, 21:48

Очень много недобросовестных кликов, при анализе кликов видно единичные просмотры менее одной минуты без звонков и оформления заказа.

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13 комментариев
Производители товара тут не имеют никаких прав
Ярмарка Подарков
17 июля 2020, 13:30

Суть проблемы в том что владельцы бренда — производители товара в маркете не могут в отличии от других маркетплейсов повлиять на продажу своего товара.

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18 комментариев
Отключение 6-летней давности
ЦИФРУС
31 июля 2020, 13:00

История о восстановленном айфоне

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8 комментариев