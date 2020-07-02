Очень постараюсь без нецензурной лексики, хотя, весьма наболело за все годы совместной жизни с ЯМ. Это ярчайший пример того, как можно сделать сервис, абсолютно не разбираясь в вопросах продажи товаров и ни во что не ставя и не прислушиваясь к мнению продавцов. За годы было порядка двух десятков обращений по делу со всей конкретикой и так далее. Ни одно обращение не приняли к сведению и ничего не улучшили. Да по фиг и так сойдёт. Жрите, что дают, а не нравится, всё равно жрите…



Все случаи точно не вспомню, но один из последних озвучу.



Предположим вы продаёте телевизор Телевизор Orion ПТ-114ЖК-100ЦТ 45» (2018)



Диагональ 45 дюймов. Покупателю предлагается в категории телевизоры использовать в фильтрах диапазоны диагоналей:



40-43 или 46-49 дюймов



В итоге телевизор не попадает ни в один из фильтров и покупатели не могут его найти и купить.



На запрос в ЯМ, а нельзя ли границы фильтров пересмотреть так, чтобы не было числовых разрывов, сотрудники ответили, что им виднее как строить фильтры…



Молодцы, так держать!



