Добрый день! Столкнулся с некорректным отображением даты поставки товара в мобильном приложении для Android. В фиде, который мы выгружаем срок поставки указан «под заказ». В веб-версии все ок. В мобильном приложении стоит «сегодня». Категория товара корректная. Скриншоты.
Очень постараюсь без нецензурной лексики, хотя, весьма наболело за все годы совместной жизни с ЯМ. Это ярчайший пример того, как можно сделать сервис, абсолютно не разбираясь в вопросах продажи товаров и ни во что не ставя и не прислушиваясь к мнению продавцов. За годы было порядка двух десятков обращений по делу со всей конкретикой и так далее. Ни одно обращение не приняли к сведению и ничего не улучшили. Да по фиг и так сойдёт. Жрите, что дают, а не нравится, всё равно жрите…
Все случаи точно не вспомню, но один из последних озвучу.
Предположим вы продаёте телевизор Телевизор Orion ПТ-114ЖК-100ЦТ 45» (2018)
Диагональ 45 дюймов. Покупателю предлагается в категории телевизоры использовать в фильтрах диапазоны диагоналей:
40-43 или 46-49 дюймов
В итоге телевизор не попадает ни в один из фильтров и покупатели не могут его найти и купить.
На запрос в ЯМ, а нельзя ли границы фильтров пересмотреть так, чтобы не было числовых разрывов, сотрудники ответили, что им виднее как строить фильтры…
Молодцы, так держать!
Уверен, многие магазины не раз сталкивались с проблемой выставления ошибок, самое неприятное последствие которой — отключение магазина. По опыту знаю, что отключение длится минимум пять дней. Однажды мой магазин не подключали в течение месяца. Потери от снижения конверсии в этот печальный период ощутимы, это факт. К чему я эту тему завел?