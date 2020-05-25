Недавно мы провели серию вебинаров о размещении магазина на Маркете. На них поговорили на ключевые для размещения темы: передачу данных об ассортименте, проверки службы качества и управление ставками.
Мы хотим разработать инструмент, чтобы магазины могли создавать и редактировать карточки сами. Помогите нам сделать его удобным — расскажите, как вы работаете с контентом.
Мы хотим узнать, почему некоторые магазины не выходят в другие регионы, чтобы расширить географию работы. Расскажите о ваших причинах. Эти данные мы используем, чтобы придумать удобный инструмент, помогающий эти причины преодолеть.