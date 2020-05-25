Клуб Яндекс.Маркета для партнёров

май 2020
Записи вебинаров о том, как получать от Маркета больше заказов
yndx-darsaliya
19 мая, 10:02

Недавно мы провели серию вебинаров о размещении магазина на Маркете. На них поговорили на ключевые для размещения темы: передачу данных об ассортименте, проверки службы качества и управление ставками.

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Вебинары
Расскажите, как вы работаете с контентом
yndx-petrovalice
21 мая, 11:30

Мы хотим разработать инструмент, чтобы магазины могли создавать и редактировать карточки сами. Помогите нам сделать его удобным — расскажите, как вы работаете с контентом.

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Расскажите, почему вы не выходите в регионы
yndx-petrovalice
21 мая, 11:48

Мы хотим узнать, почему некоторые магазины не выходят в другие регионы, чтобы расширить географию работы. Расскажите о ваших причинах. Эти данные мы используем, чтобы придумать удобный инструмент, помогающий эти причины преодолеть.

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