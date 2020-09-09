Приветствую!



До каких пор вы будете считать кликами, переходы длящиеся меньше 1 секунды???

Переходы, которые не может зафиксировать ни одна программа — ни ваш вебвизор, ни сторонние программы, которые неплохо так показываю все действия от 5 секунд, но часто не видные в вебвизоре.



Если вы хоть чуть-чуть прислушиваетесь к мнению ваших партнёров, и сделаете какие то адекватные временные интервалы, допустим от 3-ёх секунд, все ваши партнёры будут вам очень благодарны, это будет действительно забота, не на словах, а на деле.



Согласитесь, время 1 секунды не хватит чтобы даже увидеть описание — или фото, я не говорю про ситуации, когда человек, провёл на сайте хотя бы 10 секунд — за это время можно увидеть многое — это будет честный клик, но 1-3 секунды..........