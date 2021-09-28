Клуб Маркета для партнёров

апрель 2021
Поддержка партнёров по телефону
missec0
20 апреля, 19:49

Всем привет!
Делитесь секретом как дозвониться до поддержки.

Потратила весь день, несколько скниншотов с часовым ожиданием ответа оператора в коллекции. Если дозваниваюсь, они переключают на другой отвел и там вечное ожидание.

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2 комментария
поддержка партнёров
来至中国人想入驻Market平台
tangtangwei7882
21 апреля, 10:05

非常感谢有这样一个优秀的平台让我想加入。做为一个中国人我希望把中国物美价廉的商品放到这个平台上和你们分享。但是做为一个中国人我没有入驻的资质，我希望从这里能找到答案，或者能帮助我入驻这个平台，非常感谢。

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1 комментарий
Маркет не заинтересован в партнерах из крупного бизнеса
Валерий
28 апреля, 17:49

Маркет ломает мировую практику принуждая участников крупного бизнеса работать по его правилам, либо отказываться от работы с ним. Видимо разработчики яндекс сервисов в коммерции разбираются лучше, чем сами создатели и владельцы этих бизнесов. Ну, или, как вариант, крупные игроки менее выгодны чем ширпотреб.

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2 комментария
Партнеры маркета