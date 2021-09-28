Маркет ломает мировую практику принуждая участников крупного бизнеса работать по его правилам, либо отказываться от работы с ним. Видимо разработчики яндекс сервисов в коммерции разбираются лучше, чем сами создатели и владельцы этих бизнесов. Ну, или, как вариант, крупные игроки менее выгодны чем ширпотреб.