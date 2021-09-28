Всем привет!
Делитесь секретом как дозвониться до поддержки.
Потратила весь день, несколько скниншотов с часовым ожиданием ответа оператора в коллекции. Если дозваниваюсь, они переключают на другой отвел и там вечное ожидание.
апрель 2021
28 апреля, 17:49
Маркет ломает мировую практику принуждая участников крупного бизнеса работать по его правилам, либо отказываться от работы с ним. Видимо разработчики яндекс сервисов в коммерции разбираются лучше, чем сами создатели и владельцы этих бизнесов. Ну, или, как вариант, крупные игроки менее выгодны чем ширпотреб.