Клуб Маркета для партнёров

июнь 2021
Критические ошибки прайс-листов. Полная неработоспособность сервиса в 20 магазинах, полный игнор от тех поддержки
info@waspect.ru
8 июня, 15:41

Просто крик души, не знаем уже что делать — Яндекс.Маркет плюет на партнеров

Ночью 4 июня на ровном месте посыпались оповещения о критических ошибках в прайс-листах во всех 20-ти магазинах по модели ADV. Мы перепроверили прайс-листы, в них не было изменений: они формировались и формируются корректно. Внутренняя проверка на сервисе показала, что «ошибок нет», внутренний сервис в веб мастере https://webmaster.yandex.ru/tools/xml-validator/  тоже ошибок не нашел, индексация при это пишет «предложений в прайс-листах не обнаружено».

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11 комментариев
Критическая ошибка прайс-листа,Неработает индексация
Усиления потока некритичных ошибок и сравнение со старым прайс-листом
avrovd
8 июня, 18:04

Добрый день!

Поскольку, как известно, по телефону до Маркета дозвониться невозможно и по почте получить ответ хоть в сколько-то приемлемый промежуток времени тоже возможным не представляется, приходится описывать свою проблему здесь в надежде на оперативное вмешательство со стороны службы поддержки.

Примерно с первых чисел июня на все филиалы нашего магазина посыпались однотипные ошибки о том, что при автоматической проверке сайт выдал error 500 и о том, что робот не нашел цену Маркета на сайте. Обжаловать каждую из ошибок просто невозможно (да и нет смысла, поскольку обжалования никто не рассматривает), но при этом факт остается фактом — выставлены они все некорректно. 

Во-первых, все предложения доступны и цены Маркета транслируются правильно. В «Справке» написано, что в таком случае ошибки снимутся сами и предложения вернутся на Маркет, но ничего подобного не происходит уже который день.

Во-вторых, все проверки проводятся неверно из-за некоего сбоя на стороне Маркета — каждая из автоматических проверок производит сравнение с прайсами от 01.06.2021, хотя в течение каждого из последующих дней автоматически размещались новые прайсы.

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Невозможность работы по системам FBY, FBS, DBS
elisysru
16 июня, 13:31

Здравствуйте, коллеги. Итак, в 2021 году мы с вами столкнулись с очередным экспериментом яндекса. Кто давно работает с маркетом, тот хорошо помнит прошлые неудачные эксперименты с покупкой на маркете. Итак, началось все с того, что мы получили письмо в начале июня, где наш менеджер сообщил следующее:

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5 комментариев
Присоединяйтесь к чату партнёров
Алиса П.
21 июня, 11:51

Присоединяйтесь к чату в телеграме, а этот Клуб мы закрыли. Подробности — в посте.

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