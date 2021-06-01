Добрый день!



Поскольку, как известно, по телефону до Маркета дозвониться невозможно и по почте получить ответ хоть в сколько-то приемлемый промежуток времени тоже возможным не представляется, приходится описывать свою проблему здесь в надежде на оперативное вмешательство со стороны службы поддержки.



Примерно с первых чисел июня на все филиалы нашего магазина посыпались однотипные ошибки о том, что при автоматической проверке сайт выдал error 500 и о том, что робот не нашел цену Маркета на сайте. Обжаловать каждую из ошибок просто невозможно (да и нет смысла, поскольку обжалования никто не рассматривает), но при этом факт остается фактом — выставлены они все некорректно.



Во-первых, все предложения доступны и цены Маркета транслируются правильно. В «Справке» написано, что в таком случае ошибки снимутся сами и предложения вернутся на Маркет, но ничего подобного не происходит уже который день.



Во-вторых, все проверки проводятся неверно из-за некоего сбоя на стороне Маркета — каждая из автоматических проверок производит сравнение с прайсами от 01.06.2021, хотя в течение каждого из последующих дней автоматически размещались новые прайсы.



