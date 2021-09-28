Ищу я, например, ламинат. Забиваю в поиск Яндекса: Ламинат Kronotex Aqua Robusto Адак (P1202).
День добрый. В PriceLabs для нерабочего времени задана стратегия. При начале рабочего дня должны включаться обычные стратегии, но этого не происходит. Это уже не в первый и не во второй раз. Поддержка когда удавалось до нее дозвониться молчат как партизаны и иногда обещают разобраться. Как можно бороться с этой бедой или только отключать стратегии нерабочего времени?
Добрый день!
Почему в Маркете нет гибкой настройки уведомлений на почту? Это же просто какой-то тихий ужас, Маркет спамит своими сообщениями. Уведомления о новых заказах и статусах нужны оператору, уведомления об ошибках и индексации — вебмастеру, уведомления о балансе — бухгалтеру и т. д.
Но увы, Маркет не может не только дать возможность настроить уведомления об отдельных событиях, но и не может даже разделить уведомления в зависимости от модели работы магазина (ADV отдельно, FB* и DBS отдельно).
В итоге сыпится куча спама всем сотрудникам магазина. А если не один магазин…