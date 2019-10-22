Беру арендует склады в Московской области

Интернет, 16 мая 2019 года. Совместный маркетплейс Яндекса и Сбербанка открывает сразу несколько логистических комплексов в Подмосковье.

Один из них расположен в посёлке Томилино. В новом комплексе Беру будут принимать, хранить и комплектовать в том числе крупногабаритные товары (садовую мебель и технику, детскую мебель, сантехнику, тренажеры и другие) и крупную бытовую технику. Это позволит расширить ассортимент марткетплейса, повысить качество сервиса и улучшить операционные показатели компании. После открытия склада Беру сможет доставлять большее количество товаров сразу на следующий день после заказа. Такая возможность появится в Центральной России и Северо-Западном регионе.

Логистический комплекс в Томилине площадью более 50 тысяч квадратных метров принадлежит Сбербанку с 2010 года. Маркетплейс Беру арендует его на длительный срок. Сейчас складские помещения маркетплейса занимают 15 тысяч квадратных метров — в будущем их площадь могут расширить.

Второй комплекс Беру расположен в Софьине. Это будет территория в 40 тысяч квадратных метров. В перспективе площадь может увеличиться до 100 тысяч квадратных метров. На первом этапе в развитие собственной логистической сети инвестируют один миллиард рублей.

«Собственные комплексы в Подмосковье позволят нам контролировать логистические и фулфилмент-операции и, конечно, быстрее доставлять заказы нашим клиентам», — отметил операционный директор Яндекс.Маркета Антон Вальков.

Первый логистический комплекс Беру открылся в декабре 2018 года в Ростове-на-Дону. Сейчас он обеспечивает товарами жителей всего юга России, а в большинстве городов доставка приходит сразу на следующий день.