Беру начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

Маркетплейс Беру начал ежемесячно выдавать пользователям три Беру Бонуса на бесплатную доставку.

По данным совместного исследования Яндекс.Маркета и GfK Rus, 78% онлайн-покупателей в России делают покупки в интернете не чаще двух-трёх раз в месяц. Таким образом, на Беру они могут совершать все свои регулярные онлайн-покупки с бесплатной доставкой.

Эти бонусы будут получать пользователи Беру из ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, а также жители нескольких крупных городов. И потратить эти бонусы можно будет только для доставки заказов в эти регионы.

Для того, чтобы ежемесячно получать эти бонусы, нужно быть пользователем Беру из перечисленных регионов. Старым пользователям бонусы придут автоматически, если они авторизованы в мобильном приложении маркетплейса. Новым клиентам надо скачать приложение и авторизоваться в нём. Если вдруг бонусы не появились, нужно обратиться в службу поддержки.

Действовать бонусы на бесплатную доставку будут везде: и в приложении, и в полной и мобильной версиях сайта. Копить их не получится — они сгорают в конце каждого месяца и приходят вновь 1-го числа. Кроме того, они не будут действовать при заказе крупногабаритных товаров или если сумма заказа меньше минимальной суммы.