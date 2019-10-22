Беру снижает порог доставки

Интернет, 6 февраля 2019 года. Маркетплейс Беру снизил минимальную стоимость заказа, необходимую для получения бесплатной доставки. Теперь она составляет 2 999 рублей. При покупке товаров на эту сумму клиенту предоставляется бесплатная доставка любым из трёх способов: по почте, в пункт выдачи заказов или курьером.

Стоимость доставки не зависит от того, оплатил ли клиент заказ заранее или планирует сделать это при получении.

Предложение действует для жителей Москвы и всего Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга и Северо-западного округа, а также Приволжского и Южного федеральных округов.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей оценили удобство интернет-покупок. При это мы знаем, что стоимость доставки — один важнейших факторов, которые влияют на принятие решения о покупке онлайн. Наши исследования регулярно показывают, что из всех бонусов люди больше всего ценят именно бесплатную доставку» — рассказал директор по маркетингу Яндекс.Маркета Влад Свириденко.

Совершение покупки на определённую сумму — не единственная возможность получить бесплатную доставку заказа с Беру. После каждого заказа пользователь получает специальный Беру бонус, который может использовать для одного из следующих заказов. Беру бонусы дают скидку на весь заказ или конкретную категорию, или предоставляют возможность бесплатной доставки любого заказа.

Продолжают действовать и специальные условия для обладателей подписки Яндекс.Плюс. Для получения бесплатной доставки заказов, сделанных на маркетплейсе Беру, подписчику Плюса необходимо иметь в заказе хотя бы один товар дороже 500 рублей и указать адрес получения заказа в одном из городов из определённого списка.