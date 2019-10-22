Габриэль Наури назначен на должность независимого председателя совета директоров Яндекс.Маркета

Москва — Амстердам, 10 января 2019 года. Начиная с сегодняшнего дня Габриэль Наури возглавит совет директоров Яндекс.Маркета — совместного предприятия Яндекса (NASDAQ: YNDX) и Сбербанка (MCX: SBER). Наури входит в совет директоров Яндекс.Маркета с момента основания совместного предприятия в апреле 2018 года, ранее он занимал должность независимого директора.

Габриэль Наури обладает обширным опытом операционной и стратегической работы в сфере международной розничной торговли — как традиционной, так и электронной. В частности, он был заместителем руководителя по международным операциям Casino Group (Франция, Юго-Восточная Азия и Южная Америка), а также входит в состав советов директоров крупных компаний и стартапов в разных регионах: Азии, Европе и Южной Америке. С 2011 года он выступает советником и инвестором компаний сектора интернет-торговли из США, Франции и Великобритании. До января 2019 года Наури был старшим советником генерального директора Aeon Group — крупнейшего в Японии ритейлера, чья выручка в 2017 году составила 75 млрд долларов США, — и отвечал за переход компании на цифровые технологии.

«Опыт Габриэля ценен для совместного предприятия. Его подход поможет сделать сервисы Яндекс.Маркета более профессиональными и удобными для пользователя», — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса.

«Перед командой Яндекс.Маркета стоит непростая задача — завоевать лидирующие позиции на российском рынке электронной коммерции. У Габриэля обширный международный опыт работы как в электронной, так и в традиционной розничной торговле. Он не только известен как талантливый операционный руководитель в секторе интернет-торговли, но и имеет богатый опыт работы в советах директоров компаний разных стран. Я уверен, что под его стратегическим руководством компания станет самым инновационным игроком в регионе и добьётся серьёзного успеха», — говорит Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка.

«Я горжусь возможностью принять этот вызов. Яндекс.Маркет обладает колоссальным потенциалом развития на российском рынке интернет-торговли, объём которого может в ближайшие три года увеличиться вдвое. Альянс Яндекса и Сбербанка в сочетании с моим опытом в сфере цифровых технологий и традиционного бизнеса открывает огромные синергетические возможности», — заявил Габриэль Наури.

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Сведения о Габриэле Наури

Габриэль Наури, 37 лет, начал свою карьеру в 2004 году в департаменте слияний и поглощений банка Rothschild & Cie Banque в Нью-Йорке. Оттуда он перешёл на должность менеджера по маркетингу Garnier в компанию LʼOréal USA в Нью-Йорке.

В 2007 году он перешёл в Groupe Casino, где работал на разных этапах операционной деятельности. Свой карьерный путь Наури начал в гипермаркете Géant Casino в Ренне, Франция, в котором он работал на нескольких должностях. После этого его назначили исполнительным директором Géant Casino в Тулузе, а затем — операционным руководителем всей сети гипермаркетов Casino.

В июне 2012 года Габриэль Наури возглавил направление брендов, цифровых технологий и инноваций Casino Group во Франции. Он создал и запустил несколько собственных торговых марок сети гипермаркетов. В Париже он разработал и открыл магазин, полностью оборудованный технологией ближней бесконтактной связи (NFC). Он также разработал решение для заказа товаров с самовывозом (Click & Collect) для интернет-магазина продуктов питания Géant Casino и контролировал развёртывание Casino Drive во всех гипермаркетах компании во Франции.

С 2014 по 2017 год он работал заместителем руководителя по международным операциям Groupe Casino. На этом посту Габриэль Наури отвечал за запуск и согласование международных планов действий с учётом стратегии группы и наряду с местными генеральными директорами нёс ответственность за финансовые результаты. Кроме того, он создал и запустил ряд новых предприятий Groupe Casino, например интернет-магазин Cdiscount в Таиланде и Вьетнаме. На протяжении всего этого периода он представлял интересы Casino в советах директоров Big C Supercenter в Таиланде, Big C во Вьетнаме и сети гипермаркетов Libertad в Аргентине.

После ухода из Casino Group в конце 2017 года Габриэль Наури работал старшим советником генерального директора Aeon Group, крупнейшего японского ритейлера из Тибы с выручкой в 75 млрд долларов США в 2017 году. В августе 2018 года он был одним из ответственных за инвестиции Aeon Group в размере 111 миллионов долларов в компанию Boxed.com — ведущего игрока на рынке интернет-торговли США, которого называют «Costco для миллениалов». Помимо операционной работы, Габриэль Наури инвестировал в ряд компаний в секторах интернет-торговли и новых технологий, таких как Convoy, Jaanuu.com и Boxed.com.

Габриэль Наури получил степень магистра прикладной математики в Университете Париж-Дофин, Франция. В 2011 году он обучался в Гарварде по программе Global Leadership and Public Policy («Глобальное лидерство и государственное управление»). Габриэль Наури имеет подтверждённую NYSE Euronext квалификацию члена совета директоров.

Яндекс.Маркет — совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Компания развивает три проекта в области электронной коммерции.

Сервис для выбора и покупки товаров Яндекс.Маркет, на котором пользователям доступны подробные описания характеристик товаров, поиск товаров по параметрам, сравнение моделей и цен, отзывы покупателей о товарах и магазинах и многое другое. На сервисе собрано более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. Ежедневно Яндекс.Маркет посещают около 3 млн пользователей.

Маркетплейс Беру, на котором сейчас можно найти более 100 000 товаров от более чем 1000 продавцов. На Беру можно купить электронику, лекарства, продукты, косметику, бытовую технику, товары для сада и дачи, детские товары и товары для животных.

Маркетплейс Bringly — сервис для трансграничной торговли, который позволяет заказывать товары из Китая, Израиля, Турции и не только. На маркетплейсе продается около 4 миллионов товаров по низким ценам: одежда, электроника, косметика, товары для дома и многое другое.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Яндекс — ведущая российская интернет-компания, владеющая самой популярной в России поисковой системой и интернет-порталом. По данным Яндекс.Радара, в марте 2018 года доля поиска Яндекса на российском рынке составила 56,4%. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4% аудитории интернета в городах России с населением от 100 тысяч человек (Mediascope Web Index, ноябрь 2017, 12–64, с учётом мобильных устройств). Компания развивает несколько основных бизнес-направлений. Это поиск и портальные сервисы, включая геосервисы; электронная коммерция (Яндекс.Маркет); Яндекс.Такси; сервисы объявлений (Авто.ру, Недвижимость, Работа); медиасервисы (КиноПоиск, Телепрограмма, Афиша и Музыка) и экспериментальное направление, в которое входят в том числе Дзен, Драйв и Здоровье.

Контактная информация для СМИ

По вопросам, связанным с Яндекс.Маркетом

Полина Упитис

upitis@yandex-team.ru

По вопросам, касающимся Габриэля Наури

Кароль Бюр

carole@2017.fr