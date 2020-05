Результаты группы компаний Яндекс.Маркет в I квартале 2020 года

English version

Амстердам, Москва, 29 апреля 2020 года. Группа компаний Яндекс.Маркет, совместное предприятие Сбербанка и Яндекса в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты I квартала 2020 года.

Ключевые финансовые показатели за I квартал 2020 года

Выручка группы компаний Яндекс.Маркет по МСФО выросла на 65% по сравнению с I кварталом 2019 года.

по сравнению с I кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет выросла на 27% по сравнению с I кварталом прошлого года.

по сравнению с I кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса Беру вырос на 183% по сравнению с I кварталом прошлого года, месячный оборот превысил 4 млрд рублей .

по сравнению с I кварталом прошлого года, месячный оборот превысил . Беру доставляет своим клиентам более 200 тысяч товаров каждый день.

«В течение I квартала 2020 года наша группа компаний в очередной раз достигла выдающихся результатов, показав рост консолидированной выручки группы компаний на 65% и товарооборота Беру на 183%. Взрывной рост онлайн-покупок и доставки продуктов по всему миру не обошёл стороной и российский рынок. Пандемия COVID-19 и самоизоляция граждан значительно увеличили спрос на доставку таких товаров, как бакалея и детские товары. Этот глобальный контекст создал уникальную возможность для таких крупных игроков, как мы, приобрести новых клиентов и улучшить масштабируемость наших операций. Мы внезапно столкнулись со многими новыми проблемами, но быстро адаптировались к многочисленным последствиям пандемии для наших офисов и логистических операций. За это время мы многому научились и многое улучшили. Без феноменальной манёвренности команд мы бы не достигли этих результатов, и я лично хотел бы поблагодарить всех сотрудников», — сказал Габриэль Наури, председатель совета директоров группы компаний Яндекс.Маркет.

«Ситуация вокруг коронавируса сильно увеличила популярность сервисов доставки, поэтому в I квартале мы увидели сначала ажиотажный спрос на некоторые категории товаров, а потом и приток новых клиентов, которые стали решать задачи своих ежедневных покупок при помощи наших сервисов. Сейчас многие начали заказывать товары онлайн впервые, поэтому мы особое внимание уделяем качеству сервиса и доставки, чтобы клиенты остались с нами надолго. В I квартале мы активно работали над собственной курьерской платформой. Этот способ доставки стал особенно актуален из-за режима самоизоляции — к концу квартала доля курьерской доставки на Беру выросла до 70%», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет.

«Первый квартал показал, что Яндекс.Маркет готов быть надёжным партнёром для наших поставщиков и площадкой с самым лучшим сервисом для покупателей. В ситуации с коронавирусом группа компаний быстро приняла ряд мер, которые позволили поддержать покупателей, а также малый и средний бизнес в это непростое время. Сервис Яндекс.Маркет предоставил бонусы малому, среднему бизнесу и компаниям, перестраивающимся на онлайн-продажи, дополнительные бонусы — магазинам, продающим товары для здоровья и продуктов, а также изменил условия предоставления отсрочки», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний Яндекс.Маркет.

Обзор ключевых показателей за I квартал 2020 года по сервисам

Яндекс.Маркет

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка Яндекс.Маркета в I квартале выросла на 27%, несмотря на сильный I квартал 2019 года. Темпы роста выручки превышают среднегодовые темпы роста российского рынка электронной коммерции.

Дневная аудитория Яндекс.Маркета также продолжает расти — в среднем в I квартале она составляла почти 4 миллиона уникальных пользователей. Этот показатель вырос на 15% по отношению к I кварталу прошлого года и лишь немногим меньше показателей IV квартала 2019 года, что подчеркивает рост вне зависимости от сезонной динамики.

Общий оценочный оборот площадки за I квартал составил почти 60 млрд рублей (на 24% выше показателя I квартала прошлого года).

Главная задача Яндекс.Маркета остаётся прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным сервисом как для покупателей, так и для партнёров. В начале 2020 года Яндекс.Маркет запустил пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнёров Маркета к доставке Почтой России. Развитие этого проекта позволит интернет-магазинам быстро подключать необходимые услуги, а также найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и, тем самым, сократить издержки на логистические услуги. Сейчас сервис доступен для московских интернет-магазинов, позже его планируется распространить на всю Россию.

В I квартале 2020 года Яндекс.Маркет продолжил развитие мобильного приложения. Также команда Яндекс.Маркета полностью переработала поиск и сравнение цен в категории «Красота», которая показывает высокие темпы роста проникновения электронной коммерции в ритейл.

Во время пандемии коронавируса сервис активно поддерживает малый и средний бизнес. Яндекс.Маркет предоставил бонусы для размещения на сервисе, а также изменил правила получения отсрочки платежа и процедуры проверки магазинов. Бонусы были начислены как магазинам, которые ранее размещались на Маркете, так и новым магазинам-партнёрам. Также Яндекс.Маркет предоставил бонусы магазинам, которые продают продукты или товары для здоровья, чтобы эти товары можно было легко найти и купить по лучшим ценам.

Маркетплейс Беру

В I квартале маркетплейс Беру продолжил наращивать свою эффективность, одновременно повышая лояльность аудитории и увеличивая товарооборот. Товарооборот вырос на 183% по сравнению с I кварталом прошлого года, а месячный оборот площадки превысил 4 млрд рублей. Сейчас Беру доставляет своим клиентам более 200 тысяч товаров каждый день.

Маркетплейс продолжает расширять ассортимент. Сейчас на площадке представлено более 700 тысяч товарных позиций. Беру планирует увеличить ассортимент в этом году до 1,3 миллиона товарных позиций. Самыми популярными категориями в I квартале стали «Товары для красоты», «Товары для дома» и «Детские товары». По сравнению с предыдущим кварталом, наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Автомобильные товары» (интерес увеличился на 114%), «Товары для дачи» (на 48%) и «Товары для здоровья» (на 41%).

Выросла доля покупателей из регионов. Лидерами по динамике роста год к году стали Краснодарский край (+593%), Санкт-Петербург (+539%), Калужская (+536%), Астраханская (+521%) и Воронежская области (+512%). По сравнению с I кварталом 2019 года количество заказов клиентов из населённых пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек увеличилось на 274%.

Ежедневная аудитория маркетплейса вплотную приблизилась к 1 миллиону человек, и сейчас около 50% клиентов возвращаются на Беру за повторными покупками.

Сейчас около 4700 партнёров продают свои товары на Беру, доля их продаж в общем обороте маркетплейса достигла 50%. Более 24 тысяч заявок находятся в процессе обработки, и около тысячи партнёров подключаются по модели «витрина+доставка», что позволит им работать со своего склада.

В ноябре 2019 года компания объявила о создании собственной платформы для доставки. В рамках пилотного проекта служба определяет зоны доставки с улучшенной прозрачностью пользовательского опыта, более высоким качеством и лучшей коммуникацией. Инвестиции в логистику позволяют компании существенно расширять ассортимент, управлять товарным запасом и оказывать лучший сервис клиентам. Кроме того, это даёт возможность работать над уменьшением стоимости исполнения заказа. В I квартале логистическая платформа покрыла почти 100% территории Москвы, что существенно улучшило качество доставки.

Во время пандемии коронавируса команда маркетплейса Беру организовала мониторинг цен на социально значимые товары (бакалея, консервы, кондитерские изделия, товары для гигиены и бытовая химия), не позволяя недобросовестным продавцам спекулировать. В I квартале 2020 года Беру сделал всё возможное, чтобы привозить товары на дом вовремя, и для этого усилил мощности в доставке. Кроме того, чтобы снизить вероятность физических контактов при доставке в руки, при оформлении заказа появилась опция «оставить оплаченный заказ у двери в квартиру».

Яндекс.Маркет Аналитика

В феврале сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика вышел в открытое бета-тестирование. Яндекс.Маркет Аналитика показывает картину всего российского рынка онлайн-торговли более чем в 500 категориях. С магазинами сервис работает по бартеру: партнёр делится данными о заказах своих клиентов и получает отчёты о состоянии всей категории. Производители получают аналитику рынка на коммерческой основе. Сейчас к сервису подключились уже более 850 магазинов, среди которых как крупные федеральные сети, так и небольшие локальные игроки.

Группа компаний Яндекс.Маркет — совместное предприятие Сбербанка и Яндекса в сфере электронной коммерции. Это экосистема, которая состоит из сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет, маркетплейса Беру со своей сетью постаматов и различных экспериментов (агрегатора служб доставки Яндекс.Доставка и сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика).

Yandex.Market Announces Financial Results for Q1 2020

Amsterdam, Moscow, April 29, 2020. The Yandex.Market Group of Companies, one of Russiaʼs leading e-commerce platforms, and a joint venture between Sberbank and Yandex, has announced its financial and operating results for the first quarter of 2020.

Key financial metrics for Q1 2020

· Yandex.Market Group revenue grew 65% compared to Q1 2019 (MSFO).

· Revenue for comparison shopping platform Yandex.Market grew 27% compared to Q1 2019.

· The GMV (gross merchandise value) of Beru Marketplace increased by 183% year-on-year in Q1 2020, crossing a RUB 4 billion monthly run-rate.

· Every day Beru Marketplace delivers to its customers more than 200,000 products.

«During the last quarter our company has again delivered outstanding results with consolidated revenues up +65% at the Group level and up +183% for our marketplace. The explosive growth of online shopping and delivery of goods around the world has not bypassed our domestic market. The COVID-19 pandemic and the self-isolation of citizens have significantly increased the demand for delivery of certain items such as groceries and childrenʼs products. This global context has created a unique opportunity for large players like us to acquire new customers and improve the scalability of our operations. We suddenly faced many new challenges and quickly adapted to the numerous impacts of the COVID-19 pandemic on our HQ and logistics operations. Weʼve learnt and improved a lot during this period. Without the phenomenal agility of the teams we would not have reached these milestones, Iʼd personally like to thank all of them,» said Gabriel Naouri, Chairman of the Board of Directors of the Yandex.Market Group of Companies.

«The coronavirus situation has greatly increased the popularity of delivery services, so in the first quarter we first saw a rush in demand for certain categories of goods. We have also seen an influx of new customers who have started to make their daily purchases using our services. Now, many people have started ordering goods online for the first time, so we pay special attention to the quality of service and delivery to ensure customers continue to transact with us for a long time. In the first quarter of this year, we actively worked on our own delivery platform. This delivery method has become especially relevant due to the self-isolation regime — by the end of the quarter the share of courier deliveries on the Beru Marketplace increased by 70%,» said Maxim Grishakov, CEO of the Yandex.Market Group of Companies.

«The first quarter showed that Yandex.Market is ready to be a reliable partner for our suppliers and a platform with the best service for customers. As the coronavirus outbreak began, the group of companies quickly took a number of measures to support customers, as well as small and medium-sized businesses in this difficult time. Yandex.Market provided bonuses to small and medium-sized businesses and companies that started online sales, and additional bonuses to stores that sell health products and food as well as those that changed their terms around granting deferrals,» said Alexander Balakhnin, Financial Director of the Yandex.Market Group of Companies.

Overview of Q1 2020 key metrics for the services

Yandex.Market

The comparison shopping platform continues to post outstanding results in recent quarters. Yandex.Marketʼs Q1 revenue grew by 27%, despite already having a strong quarter in 2019. The revenue growth rate exceeds the average annual growth rate of the Russian e-commerce market.

Yandex.Marketʼs daily audience also continues to grow — we received an average of almost 4 million daily unique visitors in Q1. This indicator is up 15% compared to Q1 2019 and it is only slightly less than the indicators achieved in the Q4 of 2019, which emphasizes the growth is not due to seasonal demands.

The total estimated GMV of the comparison shopping platform for Q1 2020 was almost 60 billion rubles (24% higher than in the Q1 2019).

Yandex.Marketʼs primary goal remains the same: to support growth in the Russian e-commerce market and provide meaningful value to both our customers and our partners. In early 2020, Yandex.Market launched a pilot project for delivery by Russian Post to be integrated into its stores. This integration will allow online stores to find new audiences in their own regions, deliver their products at a favorable price and therefore reduce the cost of logistics services. Now the service is available for Moscow online stores, and it is planned to be extended to the whole of Russia in the future.

In the first quarter of 2020, Yandex.Market continued to develop its mobile app. Also the Yandex.Market team completely redesigned search and price comparison in the Beauty category, which has shown a high rate of growth in e-commerce penetration.

During the coronavirus pandemic, the service actively supported small and medium-sized businesses. Yandex.Market provided bonuses, such as placement on the service as well as changed the rules for obtaining deferred payment and the quality control procedures for stores. Bonuses were awarded both to stores that had previously worked with Yandex.Market and to new ones. Yandex.Market provided bonuses to stores that sell food or health products, so that these products can be easily found and purchased at the best prices.

Beru Marketplace

In Q1 2020, the performance of Beru Marketplace continued to improve while simultaneously increasing user loyalty and GMV. The GMV increased by 183% year-on-year, crossing a RUB 4 billion monthly run-rate. Now Beru delivers to its customers more than 200,000 products every day.

The marketplace continues to expand its product range. Now there are more than 700,000 unique products on the site. In 2020, we expect the marketplaceʼs stock to grow to more than 1,3 million unique products. The most popular categories in Q1 2020 were goods in the Beauty, Household and Kids categories. Compared to the previous quarter, the largest increase in demand was recorded in Automotive products (+114%), Garden goods (+48%) and Health products (+41%) categories.

The share of clients from regions has also increased. The leading regions in terms of growth dynamics year-on-year in the order of increase were the Krasnodar region (+593%), Saint Petersburg (+539%), the Kaluga region (+536%), the Astrakhan region (+521%) and the Voronezh region (+512%). The number of orders from customers in cities with a population of less than 100,000 people increased by 274% YOY.

The marketplace has a daily audience of about one million people. Now, around 50% of customers return to the marketplace for repeat purchases.

With over 4,700 sellers on the Beru Marketplace, third party GMV accounted for more than 50% of Beruʼs GMV. More than 24,000 applications are being processed and about 1,000 partners are being connected using a drop shipping model, which will allow companies to work from their own warehouses.

In November 2019, the company announced that it is creating its own delivery platform. The service is piloting a project in which it defines delivery zones with enhanced user experience transparency, higher quality and better communication. Investing in logistics allows us to significantly expand our product selection, to manage our inventory and to provide our clients with the best service. This also allows us to work on bringing down the cost of completing an order. In Q1 2020, the logistics platform began operating in almost 100% of the territory of Moscow, which has significantly improved the quality of delivery service.

During the coronavirus pandemic, the Beru marketplace team monitored the prices of socially important goods (groceries, packed food, pastry, hygiene and household products), preventing unscrupulous sellers from speculating on stock. In Q1 2020, Marketplace Beru did everything possible to bring goods to our clients on time by strengthening delivery capacity. We also added the option of contactless delivery so our clients could reduce physical contact when goods are delivered.

Yandex.Market Analytics

In February 2020, business service Yandex.Market Analytics has started open beta testing. Yandex.Market Analytics shows a picture of the entire Russian e-commerce market in more than 500 categories. The service works with stores by barter: the partner shares data about their customers' orders and receives reports on the status of the entire category. Vendors receive market analytics on a commercial basis. Currently more than 850 companies are connected to the service, including both large federal chains and small local players.

About Yandex.Market Group of Companies

Yandex.Market Group of Companies is a joint venture between Sberbank and Yandex, developing several projects in e-commerce. The Yandex.Market comparison shopping platform serves a daily audience of over four million unique users on all platforms, giving them access to over 20,000 domestic and international merchants and more than 200 million product offerings. The Beru Marketplace (which translates to «Iʼll take it») launched in October 2018 and serves around one million users daily, giving more than 4,700 merchants an opportunity to sell their goods.