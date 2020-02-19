Результаты группы компаний Яндекс.Маркет в IV квартале 2019 года и итоги 2019 года

Москва, 19 февраля 2020 года. Группа компаний Яндекс.Маркет, совместное предприятие Яндекса и Сбербанка в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты IV квартала 2019 года и итоговые результаты 2019 года.

Ключевые финансовые показатели за IV квартал 2019 года

Выручка группы компаний Яндекс.Маркет выросла на 120% по сравнению с IV кварталом 2018 года.

по сравнению с IV кварталом 2018 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет выросла на 26% по сравнению с IV кварталом прошлого года .

по сравнению с IV кварталом прошлого года Товарооборот маркетплейса Беру вырос на 236% по сравнению с IV кварталом прошлого года и превысил 4 млрд рублей в месяц.

Ключевые финансовые показатели за 2019 финансовый год

Выручка группы компаний Яндекс.Маркет выросла на 145% по сравнению с 2018 финансовым годом.

по сравнению с 2018 финансовым годом. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет за 2019 год выросла на 30% .

. Расчётный товарооборот сервиса Яндекс.Маркет в 2019 году составил 200 млрд рублей .

. В 2019 году маркетплейс Беру набрал базу из более 2,5 миллиона активных клиентов.

«Прошлый год был успешным для всей группы компаний Яндекс.Маркет. Наш маркетплейс предпочитают всё больше продавцов, а привлекательность сервиса для сравнения товаров усилилась благодаря запуску новых функций на базе наших собственных технологий. С внедрением таких услуг, как дропшиппинг, товарооборот партнёров достиг более 40% от всего товарооборота Беру в 2019 году. Мы укрепили лидирующие позиции, и сейчас сервис Яндекс.Маркет посещают 4 миллиона уникальных посетителей в день, а годовой товарооборот составляет 200 миллиардов рублей. Имея на счетах более 350 миллионов долларов, мы продолжим активно инвестировать в людей, инновации, логистику и технологии, чтобы помогать и пользователям, и партнёрам. Последнее, но не менее важное: я лично благодарю всех сотрудников компании за эти выдающиеся результаты», — сказал Габриэль Наури, председатель совета директоров группы компаний Яндекс.Маркет.

«Мы хотим выстраивать нашу лидирующую позицию, быть надёжным партнёром для наших поставщиков и площадкой с самым лучшим сервисом для покупателей. В 2019 году Яндекс.Маркет вновь показал выдающиеся результаты, а маркетплейс Беру спустя год с момента запуска стал одним из значимых игроков на рынке электронной коммерции. В рамках нашей платформы мы продолжим развивать новые пользовательские сценарии, качество сервиса, расширять ассортимент и улучшать сроки и качество доставки», — прокомментировал результаты Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет.

«Выручка сервиса сравнения цен продолжает расти двузначными темпами, в то же время маркетплейс Беру активно набирает базу лояльных клиентов, подключает новых партнёров и увеличивает товарооборот. В 2019 году мы инвестировали в важные составляющие успешной работы — логистическую инфраструктуру, маркетинг, расширение ассортимента, а также продолжили экспериментировать и развивать технологии, которые выделяют нашу компанию на рынке электронной коммерции», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний Яндекс.Маркет.

Обзор ключевых показателей за 2019 год по сервисам

Яндекс.Маркет

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка Яндекс.Маркета в IV квартале выросла на 26%, несмотря на сильный четвертый квартал 2018 года. По итогу 2019 года выручка выросла на 30%.

Дневная аудитория Яндекс.Маркета также продолжает расти. В среднем в IV квартале дневная аудитория составляла почти 4 миллиона уникальных пользователей, показатель вырос на 19% по отношению к IV кварталу 2018 года.

Главная задача Яндекс.Маркета остается прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным сервисом как для покупателей, так и для партнёров. В 2019 году на Яндекс.Маркете появилось множество нововведений. Например, пользователи теперь могут задавать вопросы о товаре, чтобы узнать мнение других покупателей или получить прямой официальный ответ от магазинов. Всего пользователи сервиса задали почти 135 тысяч вопросов. Кроме того, у пользователей Яндекс.Маркета появилась возможность выбрать магазины, в которых доступна покупка в кредит. Таких предложений уже более 6 миллионов, больше всего — в категориях «Электроника» и «Бытовая техника».

Также на сервисе теперь можно найти предложения с уценёнными товарами (например, если у них повреждена упаковка). В среднем в день на сервисе представлено около 55 тысяч уценённых предложений.

Яндекс.Маркет продолжает работать над пользовательским контентом, поддерживая возможность оставлять отзывы на товары и магазины. Всего за год на сервисе пользователи оставили почти 1,5 миллиона отзывов. Получить информацию о товарах можно и в Журнале Маркета. За год пользователи сами и с помощью профессиональных редакторов написали более 3 тысяч статей, которые прочитали в общей сложности 9,5 миллиона раз.

Суперчек

В IV квартале приложение Суперчек, которое вышло в бета-тестирование в 2019 году, запустило функционал Scan&Go (самостоятельное сканирование и оплата товаров). Сейчас функционал приложения позволяет пользователям не только формировать список покупок, получать персональные скидки, самостоятельно сканировать товары, но также оплачивать покупки картой прямо в приложении.

На данный момент к Суперчеку присоединились более 30 партнёров — как федеральные, так и региональные торговые сети — а приложением пользуются около 700 тысяч человек.

Маркетплейс Беру

В IV квартале маркетплейс Беру продолжил наращивать свою эффективность, одновременно повышая лояльность аудитории и увеличивая товарооборот. Ежедневная аудитория маркетплейса превышает 1 миллион человек.

Оборот площадки в IV квартале вышел на уровень, превышающий 4 млрд рублей в месяц.

Маркетплейс продолжает работать над ассортиментом. Сейчас на площадке представлено более 600 тысяч товарных позиций. В 2020 году ассортимент маркетплейса увеличится до 1,3 миллиона товарных позиций.

Самые популярные категории: «Электроника и бытовая техника», «Компьютеры и комплектующие», «Товары повседневного спроса» и «Продукты питания». Маркетплейс Беру по-настоящему становится местом для повседневных покупок и семейного шопинга.

Сейчас около 4000 партнёров продают свои товары на Беру, доля их продаж в общем обороте маркетплейса достигла 40% и продолжает расти.

Инфраструктура Беру в отчётном квартале дополнилась логистическим центром в подмосковном Софьине, который был официально открыт 14 ноября 2019 года.

Также в ноябре компания объявила о создании собственной платформы для доставки. В рамках пилотного проекта служба резервирует за собой зоны доставки, а потом определяет пути следования заказов. Ведение по маршруту, общение с покупателями и взаиморасчёты проходят в специальном курьерском приложении. Инвестиции в логистику позволяют компании существенно расширять ассортимент, управлять товарным запасом и оказывать лучший сервис клиентам. Кроме того, это даёт возможность работать над уменьшением стоимости исполнения заказа.