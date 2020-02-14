В приложении Суперчек теперь можно оплатить товары и таким образом избежать очередей в кассу. Для этого покупателю нужно в магазине отсканировать штрихкоды товаров через приложение и там же оплатить покупку.

В июле Суперчек запустили в режиме бета-теста, потом подключили функцию сканирования товара. Теперь в приложении появилась оплата с помощью банковской карты, включая Apple Pay.

Сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек. Сейчас функция работает в сетях «ВкусВилл» и «Улыбка Радуги».

«Мобильный телефон в руках покупателя уже стал привычным инструментом для систем лояльности, заменив пластиковую карту. Серьёзная трансформация ожидает и традиционные способы оплаты. Мы предлагаем нашим партнёрам готовое комплексное решение, которое включает в себя и системы контроля, и маркетинговые инструменты для взаимодействия с покупателем», — прокомментировал запуск Антон Пахомов, директор по развитию и взаимодействию с сетями группы компаний Яндекс.Маркет.

Функция уже доступна в приложениях на iOS и Android.