Возможность покупать товары в кредит появилась на маркетплейсе Беру

Пользователи Беру теперь могут покупать товары в кредит, не покидая окна браузера. Такая возможность есть у клиентов Сбербанка.

Выбрать такой способ покупки можно во время оформления заказа на Беру. Банк выдаёт потребительский кредит на сумму, равную итоговой стоимости заказа с учётом всех скидок и Беру Бонусов. В кредит можно брать только те товары, для которых доступна предоплата. При этом сам заказ должен стоить в диапазоне от трёх с половиной до 250 тысяч рублей.

«Каждый сам решает, как именно ему удобно оплатить покупку и когда готов это сделать. Мы хотим, чтобы наш сервис предоставлял этот выбор. Поэтому мы добавляем новые способы оплаты, и кредит — один из них. Пользователь может расплатиться за заказ на маркетплейсе картой, наличными, а также баллами СПАСИБО от Сбербанка», — прокомментировал запуск Влад Свириденко, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет».

Чтобы оформить кредит, нужно выбрать кредит в качестве способа оплаты на Беру. После этого маркетплейс автоматически направит пользователя со своего сайта в Сбербанк Онлайн, где он сможет подать онлайн-заявление и подождать ответа от банка — как правило, это происходит в течение 3–5 минут. Заполнять документы на сторонних ресурсах или ехать в отделение банка, чтобы подписать их от руки, не нужно. Система сама проанализирует данные клиента, чтобы сделать персональное предложение, где срок кредита не будет превышать 36 месяцев, а процентная ставка будет не более 18% годовых.

Беру — совместный маркетплейс от Яндекса и Сбербанка. Более 1500 магазинов уже продают здесь 200 тысяч разновидностей товаров. Площадка постоянно расширяет ассортимент. Пользователь может купить на сервисе практически всё: от электроники и крупногабаритной бытовой техники до детских игрушек и продуктов питания. Товары из разных магазинов легко собираются в одну коробку и доезжают до покупателя в любую удобную точку: почтовое отделение, пункт самовывоза или курьером прямо домой. Расплатиться можно наличными, картой и баллами СПАСИБО от Сбербанка.