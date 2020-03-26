Яндекс.Маркет и Беру против спекуляций на панике

Изменения, которые сейчас переживает весь мир из-за коронавируса, коснулись практически каждого. Кто-то в панике запасается крупами и санитайзерами, а кто-то — скупает и продаёт их по завышенной цене. Совокупная ежедневная аудитория сервиса Яндекс.Маркет и маркетплейса Беру — более 5 миллионов человек. И нам важно, чтобы никто из них не столкнулся со спекуляциями.

Для борьбы с недобросовестным поведением на рынке сервис Яндекс.Маркет ужесточил контроль за ситуацией и стал ещё тщательнее следить за ценами и ассортиментом в определённых категориях товаров. Особым спросом сейчас пользуются салфетки, мыло, антисептики, медицинские маски и средства гигиены. Нам важно, чтобы все эти товары были в наличии, а цены на них не были завышены. Наша служба контроля качества работает теперь 7 дней в неделю, чтобы покупатели могли найти товары по лучшим ценам.

Яндекс.Маркет изучает графики цен, а при выявлении резких накруток (в 2 раза и более) применяется радикальная мера — отключение магазина даже за один товар с завышенной ценой. За прошлую неделю мы отключили более 300 таких магазинов. Подключиться обратно можно только после удаления всего спекулятивного ассортимента или корректировки его цены.

При этом мы понимаем, что у онлайн-магазинов сейчас очень много работы, поэтому наша служба контроля качества стала мягче. Например, мы приостановили регулярные проверки магазинов через корзину и проверяем только в исключительных случаях — когда получаем сигнал, что магазин не работает.

На нашем сервисе и при помощи рассылок мы рассказываем пользователям о мерах безопасности при онлайн-покупках, чтобы минимизировать распространение вируса. Например, стоит отдавать предпочтение постаматам и бесконтактным способам оплаты, а также тщательно мыть руки после получения заказа.

В свою очередь, команда маркетплейса Беру следит за ценами, не позволяя недобросовестным продавцам спекулировать. Так, некоторые бакалейные товары, консервы, кондитерские изделия, товары для гигиены и бытовая химия останутся по фиксированным ценам на маркетплейсе в это непростое время.

Мы делаем всё возможное, чтобы привозить товары на дом вовремя, и для этого усилили наши мощности в доставке. Мы также добавили в приложение опцию «оставить оплаченный заказ у двери в квартиру» — это снизит вероятность физических контактов при доставке «в руки».

Чтобы помочь магазинам-партнёрам, Беру:

ускорил подключение новых мерчантов на маркетплейс, чтобы необходимые товары всегда были в наличии.

приостанавливает размещение товаров партнёра на маркетплейсе только из-за грубых нарушений (контрафакт и спекуляции).

Как работодатель мы рекомендовали всем сотрудникам работать удалённо, перевели встречи в онлайн-режим. Даже служба заботы о клиентах, которая отвечает на звонки и письма, может перейти на работу из дома. Мы подготовились к такой ситуации и обеспечили всех сотрудников нужной техникой и условиями для работы на дому. Наша задача — продолжать поддерживать качество сервиса и сроки ответа на том же высоком уровне даже при росте числа заказов.

В то же время заказы собираются, будут собираться и доезжать до своих покупателей, в том числе и до тех, кто принял решение о самооизоляции.

Особая благодарность сотрудникам наших логистических комплексов, а также курьерам — они сейчас работают на износ, чтобы успеть доставить все товары своим получателям.

Берегите себя и своих близких!

Команды сервиса Яндекс.Маркет и маркетплейса Беру.