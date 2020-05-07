Яндекс.Маркет подписал соглашение о сотрудничестве с Удмуртией

Удмуртская Республика и группа компаний Яндекс.Маркет подписали соглашение, согласно которому в Ижевске уже в этом году начнёт работу первый контактный центр Яндекс.Маркета. Свои подписи на документе поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет Максим Гришаков.

Подписание соглашения и общение с прессой сегодня прошли в дистанционном формате в формате видео-конференции.

«В текущих условиях очень важно расширение возможностей онлайн-торговли, чтобы предприниматели могли продавать свой товар через электронные площадки. Новый контактный центр позволит отвечать на вопросы клиентов маркетплейса Беру и Яндекс.Маркета, а также B2B-партнёров группы компаний по размещению на площадках и работе с ними. Первая очередь запустится уже в июне 2020 года, а в перспективе центр будет расширяться и даст республике до 450 рабочих мест», — прокомментировал подписание соглашения глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Уже летом в центре Ижевска откроется наш новый контактный центр, куда планируем нанять около 450 человек. С апреля мы начали удалённо нанимать, обучать и выводить сотрудников на линию. Пока они будут работать в дистанционном режиме — для этого их обеспечили всем необходимым», — отметил Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркет.

В перспективе для сотрудников контактного центра будут открыты возможности карьерного роста. Также откроются вакансии специалистов по обучению, офис-менеджеров, сотрудников отдела персонала и технической поддержки.