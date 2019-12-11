Яндекс.Маркет представил результаты исследования российского рынка онлайн-торговли

Покупки в интернете становятся всё более обычным делом: доля россиян, заказывающих товары онлайн, уже превысила 40%; как и другие бытовые дела, онлайн-покупки всё чаще делаются «на ходу», со смартфонов и планшетов; даже недорогие товары ежедневного потребления всё чаще заказывают онлайн. Об этом говорит очередное исследование Яндекс.Маркета и агентства GfK Rus.

Проникновение онлайн-торговли

По сравнению с прошлым годом доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, делающих покупки в интернете, выросла на десятую часть. Теперь она составляет уже 42% — в два раза больше, чем в 2015 году.

Рост числа онлайн-покупателей

Доля от всех жителей России 16–55 лет.

ПО ДАННЫМ ОМНИБУСА GFK RUS, 2019

Основные причины, по которым россияне делают покупки в интернет-магазинах, не меняются: это кажется рациональным способом распорядиться своими деньгами и временем. Около 60% опрошенных называют преимуществом возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы других людей, делать покупки в любом месте и в любое время и не тратить силы на поездки по магазинам.

Каждый третий опрошенный сделал последнюю онлайн-покупку со смартфона или планшета. По сравнению с прошлым годом доля таких заказов выросла в полтора раза.

Покупки всё чаще совершают с мобильных устройств

Доля респондентов, сделавших последний заказ в интернет-магазине данным способом.

ИССЛЕДОВАНИЕ GFK RUS И ЯНДЕКС.МАРКЕТА, 2019. ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 100+, 16–55 ЛЕТ

Категории товаров

Среди категорий, онлайн-спрос на которые растёт быстрее всего, — товары повседневного потребления: продукция для ухода за маленькими детьми; еда и напитки

; хозтовары, бытовая химия и посуда. В 2019 году эти товары заказывали на 30% больше опрошенных. Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%).

Топ-15 популярных категорий товаров

Доля респондентов, купивших хотя бы один товар из данной категорий в течение 12 месяцев.

ИССЛЕДОВАНИЕ GFK RUS И ЯНДЕКС.МАРКЕТА, 2019. ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 100+, 16–55 ЛЕТ

Оплата и доставка

Популярность предоплаты банковской картой растёт: если два года назад этим способом хотя бы раз за год воспользовалась половина покупателей, то в этом году уже почти две трети. При этом доля респондентов, которые назвали этот способ наиболее удобным, выросла совсем немного, с 25% до 27%. Больше всего людей называют предпочтительным способом оплаты расчёт по карте при получении товара, и их доля растёт: в прошлом году так ответили 36% покупателей, в этом — 43%. Воспользовались этим способом 48% опрошенных.

Популярные способы оплаты

Доля респондентов, хотя бы раз в течение 12 месяцев воспользовавшихся данным способом оплаты в российском интернет-магазине.

ИССЛЕДОВАНИЕ GFK RUS И ЯНДЕКС.МАРКЕТА, 2019. ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 100+, 16–55 ЛЕТ

Самый распространённый способ доставки — самовывоз: из магазина, пункта выдачи или постамата. Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% опрошенных. Посылки в постаматах получает пока сравнительно небольшая часть онлайн-покупателей, однако их доля растёт — в этом году она превысила 20%. И если по результатам прошлогоднего исследования этот способ доставки называли предпочтительным 6,5% респондентов, то в этом — уже 11%. Другие популярные варианты доставки, наоборот, стали называть самыми удобными немного реже.

Популярные способы доставки

Доля респондентов, хотя бы раз в течение 12 месяцев воспользовавшихся данным способом доставки из российского интернет-магазина.

ИССЛЕДОВАНИЕ GFK RUS И ЯНДЕКС.МАРКЕТА, 2019. ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 100+, 16–55 ЛЕТ