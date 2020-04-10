Яндекс.Маркет замораживает сервис Суперчек

Группа компаний Яндекс.Маркет решила заморозить сервис для офлайн-покупок Суперчек, который запустила в режиме тестирования в 2019 году. Основная технология в приложении позволяет совершать покупки с помощью телефона и не стоять в очереди на кассу: достаточно отсканировать товар камерой смартфона и оплатить покупку внутри приложения или на кассе самообслуживания.

За время работы к Суперчеку присоединились более 30 федеральных и региональных торговых сетей — некоторые из них уже перешли к масштабированию сервиса. С момента запуска к сервису присоединилось более 700 тысяч пользователей, основное ядро аудитории совершает покупки через приложение каждую неделю.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация показала не только необходимые шаги в трансформации ритейла, но и повышенный спрос на технологию самообслуживания. Однако в условиях экономической турбулентности было принято решение приостановить работу Суперчека, чтобы сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний, которые ежедневно помогают миллионам пользователей по всей стране», — сказала Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.