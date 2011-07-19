Расширенная информация о заказах и доходе для интернет-магазинов

Как вы помните, не так давно мы запустили отчет Параметры интернет-магазинов, позволяющий детально анализировать данные о содержимом и стоимости заказов на вашем сайте. Теперь эта информация будет также отражаться в отчетах Посещаемость и Источники трафика, что позволит рассматривать эффективность продаж на вашем сайте с точки зрения доходности конкретных источников трафика и динамики посещаемости.

Анализ дохода и количества заказов помогает определить отдачу от источников трафика (контекстной рекламы, переходов с поисковых систем и т.д.), и увидеть, какой из них приносит «дорогой» трафик, а какой – «дешевый», чтобы принять решение по оптимизации своих расходов.

В отчете Посещаемость вы можете посмотреть количество заказов и доход по дням, а также проследить динамику изменений этих данных на диаграмме.

В отчете по Источникам трафика появилась возможность проследить доход от каждого из источников с детализацией по нескольким параметрам: сайтам-источникам переходов, рекламным системам и рекламным меткам, поисковым системам и поисковым фразам.

Как настроить

Для того, чтобы увидеть новые данные в интерфейсе вам необходимо настроить передачу информации о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику для отчета Параметры интернет-магазинов вместе с достижением посетителем цели «Покупка».

Если вы уже передаете информацию о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику, то информация о заказах и доходе появится в интерфейсе отчетов Посещаемость и Источники трафика автоматически.

Каждый раз при достижении цели в Яндекс.Метрику будут направляться данные о совершенном заказе, а в отчетах Посещаемость и Источники трафика на вкладке этой цели автоматически начнут отображаться два дополнительных столбца: Заказы и Доход.