Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Расширенная информация о заказах и доходе для интернет-магазинов

Пост в архиве.

Как вы помните, не так давно мы запустили отчет Параметры интернет-магазинов, позволяющий детально анализировать данные о содержимом и стоимости заказов на вашем сайте. Теперь эта информация будет также отражаться в отчетах Посещаемость и Источники трафика, что позволит рассматривать эффективность продаж на вашем сайте с точки зрения доходности конкретных источников трафика и динамики посещаемости.

Анализ дохода и количества заказов помогает определить отдачу  от источников трафика (контекстной рекламы, переходов с поисковых систем и т.д.), и увидеть, какой из них приносит «дорогой» трафик, а какой – «дешевый», чтобы принять решение по оптимизации своих расходов.

В отчете Посещаемость вы можете посмотреть количество заказов и доход по дням, а  также проследить динамику изменений этих данных на диаграмме.

В отчете по Источникам трафика появилась возможность проследить доход от каждого из источников с детализацией по нескольким параметрам: сайтам-источникам переходов, рекламным системам и рекламным меткам, поисковым системам и поисковым фразам.

Как настроить

Для того, чтобы увидеть новые данные в интерфейсе вам необходимо настроить передачу информации о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику для отчета Параметры интернет-магазинов вместе с достижением посетителем цели «Покупка».

Если вы уже передаете информацию о содержимом заказов и их стоимости в Яндекс.Метрику, то информация о заказах и доходе появится в интерфейсе отчетов Посещаемость и Источники трафика автоматически.

Каждый раз при достижении цели в Яндекс.Метрику будут направляться данные о совершенном заказе, а в отчетах Посещаемость и Источники трафика на вкладке этой цели автоматически начнут отображаться два дополнительных столбца: Заказы и Доход.

42 комментария
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Michael
27 января 2016, 23:03
обращаю внимание, что теперь в описании товара можно передавать в Метрику параметр quantity
...
  goods: 
     [
        {
          id: "1", 
          name: "наименование товара", 
          price: 100,
          quantity: 10
        } 
      ]
...
т.е. если купили 10 одинаковых товаров, то теперь не надо перечислять их 10 раз подряд
Juri23
27 января 2016, 23:03

При этом price - цена одной единицы товара или суммарная за 10?

Michael
27 января 2016, 23:03

Одной единицы. При вычислениях, price домножается на quantity.

milovidov-an
27 января 2016, 23:03
Замечу, что передавать информацию о ценности цели можно без передачи данных интернет магазина.
То есть, эти дополнительные столбцы можно получить, даже если у вас не интернет магазин.
Достаточно передать параметр визита order_price или price, содержащий ценность цели.
Если ещё передать параметр order_id, то для каждого order_id будет учитываться только одно, последнее по времени значение.
Макс
27 января 2016, 23:03

Супер! будем пробовать

Michael
27 января 2016, 23:03

получилось что-то полезное? вы пожалуйста пишите результат, если что-то не так хотелось, скорее всего мы сможем исправить, даже если не сразу

Макс
27 января 2016, 23:03

У нас большая организация и внедрение этого всего может занять продолжительное время, для начала надо найти на это время :)

 

Если столкнемся с трудностями, обязательно напишу - спасибо за готовность помочь.

vedm
27 января 2016, 23:03

Ура, номер заказа теперь учитывается! Отлично.

А вот в этих отчетах - Посещаемость и Источники трафика - какие-то старые данные (суммы прошлых заказов) появятся? Или они обнулились вместе с историей параметров интернет-магазинов?

...Или это у меня еще интерфейс Метрики не обновился?

milovidov-an
27 января 2016, 23:03
Значения для этих столбцов начали считаться только пару дней назад, с нуля.
Michael
27 января 2016, 23:03

В Источниках и Трафике c 7 июля должны быть полные данные(6-е не полный день), это можно увидеть если в отчете Трафик-Посещаемость выбрать последний месяц.

В отчете по интернет-магазинам полные данные только начиная со вчерашнего дня.

vedm
27 января 2016, 23:03

Ясно. Спасибо!

Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

У меня не появились данные столбцы :(

astibuag
27 января 2016, 23:03
Столбцы появляются в отчетах для тех целей, при достижении которых вы передаете в Метрику параметры интернет-магазинов, например, "Успешный заказ".
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Не вижу :(

astibuag
27 января 2016, 23:03
Про какой сайт идет речь? Скажите, пожалуйста, номер счетчика.
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

383457

astibuag
27 января 2016, 23:03
При просмотре отчетов "Посещаемость" или группы отчетов "Источники" выберите цель "Успешный заказ" - появятся данные о доходе.
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Нет этих колонок :(

astibuag
27 января 2016, 23:03
Опишите всю последовательность ваших действий и приложите скриншот отчета.
Michael
27 января 2016, 23:03

ну как же, вот данные есть:

http://metrika.yandex.ru/stat/traffic/summary/?closed_counter_groups=&counter_id=383457&date1=20110725&date2=20110725&filter=week&goal_id=224516&group=day&per_page=15&table_mode=tree&ulogin=igrulshop&aje=2

Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Не могу почему-то принтскрин выложить. У меня эти столбцов нет в отчете.

astibuag
27 января 2016, 23:03
Попробуйте на всякий случай старый дедовский способ - Ctrl+F5
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Конечно пробывал. Если скажите как, я даже принтскирин сюда выложу

astibuag
27 января 2016, 23:03
Надо в ответ на комментарий нажать не "прокомментировать", а "или" - "ответить фоткой".
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03


Пробывал. У меня почему-то сбрасывает фото, которое выбираю.

Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Так и не появились столбцы.... Что сделать?????

astibuag
27 января 2016, 23:03
Опишите всю последовательность ваших действий. Где именно и как вы пытаетесь посмотреть отчет по заказам и доходу?
Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Открываю очет - трафик: посещаемость

выбираю цель - Успешный заказ.

Строиться отчет, в котором нет столбцов заказы, доход.

Причет в отчете содержание: параметры интернет-магазинов, все это есть.

astibuag
27 января 2016, 23:03

Такого не должно быть. Пожалуйста, пришлите скриншот с описанием проблемы в службу поддержки Метрики - http://feedback.yandex.ru/?from=metrika

Michael
27 января 2016, 23:03

Исправили.

Извините, это была наша ошибка, теперь все должно быть хорошо.

Роман Приходько
27 января 2016, 23:03

Ура Ура Работает :)

deiwww
27 января 2016, 23:03

Каждый раз при достижении цели в Яндекс.Метрику будут направляться
данные о совершенном заказе, а в отчетах Посещаемость и Источники
трафика на вкладке этой цели автоматически начнут отображаться два
дополнительных столбца: Заказы и Доход.

не посчитайте злобным выпадом, но стоить подумать:

не попадут ли данные о доходе в открытый доступ?

Ведь информация с Яндекс-метрики попадает в поисковую выдачу, так что особо "доходчивые" ждите гостей :)

ovchinnikov-art
27 января 2016, 23:03

У меня что-то я Метрикой уже третий день. Лиру показывает посещаемость и фразы-переходы, а Метрика по нулям. Сайт ВсяПицца.РФ

DjDSoft
27 января 2016, 23:03

Покажите пример с динамическим формированием ya_params и goods на js из массива товаров.

Очень не хватает этого в справе, ваша служба поддержки тоже не смогла подсказать.

ForVenta
27 января 2016, 23:03

Здравсвтуйте!

В предыдущей версии отчета была очень полезная вещь - можно было посмотреть сколь было куплено конкретного товара и сколько денег это принесло. Теперь это посмотреть уже не возможно, да?

zolotih2009
27 января 2016, 23:03

расскажите конкретней, что мой магазин автозапчастей конкретно от этого новшества будет иметь? Увеличится прибыль или появится больше покупателей?

grandrey
27 января 2016, 23:03

А можно объяснить как вообще идет подсчет показов в маркете и по карточкам? Когда и как снимаются деньги? Нигде не могу найти.

Например, есть карточка товара и несколько продавцов. При показе карточки списываются деньги за показ у каждой из компаний продавцов?

Потом вижу, что в один день один товар просмотрели 5 раз. Причем, он ничем особым не выделяется. Такие же, чуть в другом цветовом исполнении, с чуть другим артикулом, никто не смотрел. Как понять, что произошло?

Пока потратил 2000 рублей, подтвержденных заказов нет, хотя мы производитель и у нас самые лучшие цены. Сомневаюсь в целесообразности дальнейшего пребывания на Маркете - прежде всего из-за мутной системы оплаты и, как следствие, невозможности просчитать отдачу

astibuag
27 января 2016, 23:03

С вопросами по Маркету вам лучше обратиться в службу поддержки Маркета - http://feedback.yandex.ru/?from=partnermarket

w1525
27 января 2016, 23:03

Подскажите, пожалуйста, я не до конца понимаю, откуда параметры order_price, name будут брать свои значения?

gerdax.ru
27 января 2016, 23:03

Присоединяюсь к вопросу

igorbutsky
27 января 2016, 23:03

Подскажите, как это прикрутить к WooCommerce?

Андрей
вчера, 21:00
В моем интернет магазине https://freshdom.net постельное белье есть товар, но Яндекс не учитывает переходы из социальных сетей, хотя переходы точно есть. Помогите разобраться в этом вопросе