настройка счетчика при использовании Autoload Ajax, автоподгрузка следующий статьи при достижения конца текущей

Подскажите, как настроить учет просмотров страниц.

Есть информационный сайт https://www.mr-info.ru.

На нем используем специальный AJAX-плагин AutoLoad, который при просмотре статьи, при прокрутке до конца, подгружает следующую статью без обновления страницы, такая лента новостей, как в ВКонтакте

Код метрики находится в конце страницы.

Как мне учитывать просмотры записей при использования плагина AutoLoad, когда следующая запись подгружается при достижения конца записи?

Я хочу чтобы подгрузку каждой следующей статьи фиксировал как просмотр страницы.

Т.е. пролистал 10 записей с помощью прокрутки, 10 просмотров страницы должно добавиться. Сейчас просмотры фиксируются только дважды, когда человек зашел на главную страницу, и когда перешел на статью, но сколько бы материалов он не проскроллил, просмотров всегда 1

Возможно есть какая-то функция, которую нужно добавить в код в конце каждой статьи, которая фиксирует изменения состояния страницы (факт подгрузки) и увеличивает счетчик просмотров? Если да, то как её вызвать?



Я так понимаю, что дублировать полный код счетчика в конце каждого автоподгружаемого материала смысла нет.