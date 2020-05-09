Прямые массовые переходы из США и Китая вредящие сайту.

Почти каждый день вижу в метрике массовые переходы из США и Китая (может Россия через vpn) вредящие (скорее всего) сайту.

Чаще всего заходы происходят в несколько минут, в данном случае разделены на несколько часов. Обычно чередуются США и Китай. Все заходы уникальные.

Посещают одну или две страницы на несколько секунд.

Повышают показатель отказов.

Сегодня особенно много.

Поддержка сказала, что это люди, а не роботы…

Кто то топит сайт…

Что делать, не знаю, кроме как «фильтровать роботов по строгим правилам и поведению» или вообще убирать метрику…

Это данные метрики, но сейчас сами браузеры видят, сколько заходов, на какое время и на какой сайт… У Яндекса свой браузер, у Гугла свой, Бинга это вообще вся 10 винда…

В общем фильтрация в метрике не поможет…

Может можно как то заблочить переходы из этих стран, или разрешить только из России…