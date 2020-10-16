Клуб Яндекс.Метрики

Клуб Яндекс.Метрики

Задавайте ценность цели в интерфейсе счетчика Метрики

Если вы приводите посетителей на сайт с помощью рекламы, важно понимать, какой из рекламных источников работает для вас лучше всего. Эффективность рекламы можно оценивать просто по количеству заказов или других полезных действий посетителей — но важно учитывать ещё и полученный доход, а также окупаемость вложений в рекламу. Теперь добавить доход в отчёты Метрики стало проще: достаточно просто задать нужное значение в настройках. Помощь разработчика не потребуется! 

 

Как это работает 

Доход нужно указать для конкретной цели. В качестве цели можно задать оформление заказа, клик на номер телефона, отправку формы, просмотр страницы с контактами или любое другое действие, которое посетители совершают на пути к покупке. Указать доход можно для уже существующей цели или завести новую

Подробнее читайте в статье Блога Яндекс.Метрики

4 комментария
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titlin.stepan
26 октября 2020, 16:50
Отлично!
Неугомонная бабуля
15 августа 2021, 19:42
По шагово на телефоне  
Дмитрий Громов
16 августа 2021, 13:33
Здравствуйте! Сначала вам нужно создать счетчик на metrika.yandex.ru. Пошаговая инструкция есть здесь: https://clck.ru/JjBfd. Посмотрите, пожалуйста.
Для того, чтобы пользоваться Яндекс.Метрикой на телефоне вам нужно установить приложение: https://clck.ru/WryQu
Если у вас остались вопросы, напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи: https://clck.ru/Kxrvp. Обязательно поможем во всем разобраться.
Нина Стулий
29 июня, 20:03
Наконец то создала код метрики и подключила метрику к Дзен каналу. Теперь посмотрим что из этого всего получится.