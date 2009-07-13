Клуб Яндекс.Метрики

июль 2009
Предложение разработчикам
ukrpresent
13 июля 2009, 15:03

Установил счетчик метрики. Очень понравился Ваш сервис, за что Вам огромное спасибо, он значительно дополнил статистику моей админки. Подробность отчетов просто восхищает, в моей админке будет по-меньше функций. По крайней мере, пол и возраст посетителя я знать не мог, разрешения экранов и другие подробности, теперь, благодаря Вам, это стало возможным .  Однако, на мой взгляд, больше - не всегда лучше... Очень не хватает некоторых немаловажных "наворотов" , которые позволят полюбить Ваш сервис еще больше. Например, в источники трафика: поисковые фразы (все поисковики) очень было бы неплохо видеть не только поисковые фразы, количество посетителей и т.д. , но и ссылки на страницы поисковиков (т.е. сделать эти самые фразы ссылками) откуда по этим фразам/словам зашли на сайт. Это вызвано необходимостью знать администратору ранжирование его сайта по этой фразе/слову. Очень удобно- перешел по ссылке и увидел с какой страницы пришел посетитель с 1-й или 101-й, а если с 1-й, то высоко его сайт или не очень. Это, конечно, всего навсего пожелание. Возможно об этом уже здесь писалось, но не заметил. Надеюсь, разработчики прислушаются и в скором времени обрадуют всех пользователей такой новинкой.

Еще раз выражаю свою благодарность всем принимавшим участие в разработке данного продукта.

2 комментария
Публичный доступ
Michael
14 июля 2009, 14:08

Добавлена возможность предоставления публичного доступа к статистике.

Какова погрешность в отчетах?
agentur-bechtold
19 июля 2009, 18:48

Всем доброго времени суток.

Технический вопрос.
Метрика / Источники / Поисковые системы

У всех счетчиков есть погрешности. Я хочу знать величину этой погрешности.

Меня не устраивает, что Метрика игнорирует переходы через Yahoo и через раз считает Google.
Хотя статистика на хостинге эту информацию регистрирует.
Делаю тест сегодня (посетителе на сайте будет мало): 3 разные поисковые фразы на русском, вход с Google  и с Yahoo. Время 15-00.
Глубина просмотра три страницы.
 

Проверяем результат, время 18-00:
Из 6 входов на сайт через поисковые системы в статистике отразилось ни одного!
(код счетчика установлен)

Почему так происходит?

2 комментария
Метрика vs Директ
webprofiters
23 июля 2009, 16:54
Добрый день. Вы писали, что Метрика в Директе — эта та же Метрика, только в старом интерфейсе. Если это так, то можно как-то отображать данные из того старого интерфейса в новом? И если нет, то какая последовательность действий будет верной для «переноса» счетчика и его данных из Директа в Метрику, чтобы сохранить все данные?
7 комментариев
интерфейс,вопрос,директ
«Свои» визиты
astele
31 июля 2009, 13:30

Было бы хорошо иметь возможность исключать из отчетов заходы с одного, или нескольких ip (за которыми может скрываться весь собственный офис)

7 комментариев
предложения,отчеты