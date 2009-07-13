Установил счетчик метрики. Очень понравился Ваш сервис, за что Вам огромное спасибо, он значительно дополнил статистику моей админки. Подробность отчетов просто восхищает, в моей админке будет по-меньше функций . По крайней мере, пол и возраст посетителя я знать не мог, разрешения экранов и другие подробности, теперь, благодаря Вам, это стало возможным . Однако, на мой взгляд, больше - не всегда лучше... Очень не хватает некоторых немаловажных "наворотов" , которые позволят полюбить Ваш сервис еще больше. Например, в источники трафика: поисковые фразы (все поисковики) очень было бы неплохо видеть не только поисковые фразы, количество посетителей и т.д. , но и ссылки на страницы поисковиков (т.е. сделать эти самые фразы ссылками) откуда по этим фразам/словам зашли на сайт. Это вызвано необходимостью знать администратору ранжирование его сайта по этой фразе/слову. Очень удобно- перешел по ссылке и увидел с какой страницы пришел посетитель с 1-й или 101-й, а если с 1-й, то высоко его сайт или не очень. Это, конечно, всего навсего пожелание. Возможно об этом уже здесь писалось, но не заметил. Надеюсь, разработчики прислушаются и в скором времени обрадуют всех пользователей такой новинкой.

Еще раз выражаю свою благодарность всем принимавшим участие в разработке данного продукта.