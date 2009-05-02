Хотелось бы иметь возможность видеть статистику не только владельцу сайта, а по желанию и всем пользователям. Или возможность формировать отчеты, ссылку на которые можно дать заинтересованному человеку (рекламодателю например).

Может быть это уже как то реализовано, но судя по описанию сервиса статистика доступна только владельцу. Только по этой причине не поставил метрику на свой сайт. Сейчас стоит статистика от гугла, но она уж слишком запутанная

