На многих блогах и форумах дается не корректная информация о задержке в появлении данных на Метрике. Я решил еще раз обратить на это ваше внимание. Время задержки между действиями пользователя на вашем сайте и отражением этого факта в отчетах обычно составляет около 15 - 20 минут. Это значит, что если вы установили счетчик, то через 20 минут вы уже должны видеть данные в своих отчетах (за исключением форс-мажерных обстоятельств), если этого не происходит - проверьте корректность установки счетчика на вашем сайте в исходном тексте ваших страниц (не встроили ли вы код случайно внутрь каких-то тегов, которые препятствуют его вызову), при этом в статусе до конца дня вы будете видеть "Код счётчика установлен. Идет сбор данных." - это означает, что собирается информация о том, какие страницы есть на вашем сайте, чтобы определить установлен ли код счетчика на всех страницах вашего сайта.
Данные в отчетах обновляются каждые 5 минут.