Клуб Яндекс.Метрики

май 2009
Заголовок не указан
Feelek
2 мая 2009, 20:15

Хотелось бы иметь возможность видеть статистику не только владельцу сайта, а по желанию и всем пользователям. Или возможность формировать отчеты, ссылку на которые можно дать заинтересованному человеку (рекламодателю например).

Может быть это уже как то реализовано, но судя по описанию сервиса статистика доступна только владельцу. Только по этой причине не поставил метрику на свой сайт. Сейчас стоит статистика от гугла, но она уж слишком запутанная

19 комментариев
открытая статистика,предложения,отчеты
Время отправки SMS-уведомлений
kermakov
4 мая 2009, 15:38
Скажите пожалуйста, можно ли настроить так, чтобы SMS-уведомления о проблемах в работе моего сайта приходили с 6.45 до 0.30 (или, другими словами, не приходили с 0.30 до 6.45)?
11 комментариев
Правила клуба Яндекс.Метрика
Michael
8 мая 2009, 11:18

В клубе запрещено:

  • Писать сообщения, противоречащие законодательству РФ (без комментариев).
  • Материться (клубы открыты, и все записи видны детям и бабушкам).
  • Размещать материалы эротического характера (детям и бабушкам не стоит их видеть).
  • Размещать рекламу (если только это не допускается правилами самого клуба).
  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба (это лучше делать в своем блоге).

 

В случае нарушения правил ваши записи могут быть удалены, а вы сами – исключены из клуба.


Открывая тему, Вы должны понимать, что:

  • Предлагаемая Вами фича (нововведение) не обязательно будет воплощаться в жизнь.
  • Замеченный Вами баг не будет починен сиюминутно.
  • Открытая Вами тема может не пройти премодерацию, если модератор клуба сочтет её:

        а. противоречащей правилам клуба
        б. дублирующей уже существующую тему
        в. не требующей публичного обсуждения


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Появление новых данных в отчетах.
Michael
8 мая 2009, 12:59

На многих блогах и форумах дается не корректная информация о задержке в появлении данных на Метрике. Я решил еще раз обратить на это ваше внимание. Время задержки между действиями пользователя на вашем сайте и отражением этого факта в отчетах обычно составляет около 15 - 20 минут. Это значит, что если вы установили счетчик, то через 20 минут вы уже должны видеть данные в своих отчетах (за исключением форс-мажерных обстоятельств), если этого не происходит - проверьте корректность установки счетчика на вашем сайте в исходном тексте ваших страниц (не встроили ли вы код случайно внутрь каких-то тегов, которые препятствуют его вызову), при этом в статусе до конца дня вы будете видеть  "Код счётчика установлен. Идет сбор данных." - это означает, что собирается информация о том, какие страницы есть на вашем сайте, чтобы определить установлен ли код счетчика на всех страницах вашего сайта.

Данные в отчетах обновляются каждые 5 минут.

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Как метрика опредаляет пол и возраст посетителя?
FE340
9 мая 2009, 22:04

Кто может объяснить?

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