Дополнение Yandex.Metrika

поможет:

1. Найти на странице номера счетчиков и перейти к отчетам.

2. Загрузить карту ссылок на любой странице, где установлен счетчик.

3. Создать счетчик в один клик.

Цветная иконка — на странице найден счетчик Метрики.

Серая иконка — счетчик отсутствует.



Левый клик мышкой на иконке — переход на отчет по счетчику,

средний клик — загрузка карты ссылок,

правый клик — контекстное меню.