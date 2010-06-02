с чем это связано и что означает?
никаких кардинальных изменений в это время не производилось
Дополнение Yandex.Metrika
поможет:
1. Найти на странице номера счетчиков и перейти к отчетам.
2. Загрузить карту ссылок на любой странице, где установлен счетчик.
3. Создать счетчик в один клик.
Цветная иконка — на странице найден счетчик Метрики.
Серая иконка — счетчик отсутствует.
Левый клик мышкой на иконке — переход на отчет по счетчику,
средний клик — загрузка карты ссылок,
правый клик — контекстное меню.
Можно ли в настоящее время исключить (фильтровать) свой ip из статистики Метрики? Если нет, то когда появится такая возможность?
Спасибо.
Предполагается ли возможность отслеживания каждого конкретного человека и создание индивидуальных карт путей по сайту?
Это было бы очень полезно, к примеру, чтобы анализировать переходы из поисковых результатов или сопоставлять какие-то параметры посетителя с его поведением на сайте.
Хотелось бы исключить из статистики даваемой Яндекс.Метрикой были исключены «похождения» по собственному сайту. IP у меня динамический, но ведь логин-то остается и пока я залогинен можно отслеживать эти входы и удалять. (реч идет и об Я.ру и о сайте на Народе). Это важно особенно в режиме тестирования, когда постоянно на сайте,.
Мы изменили страницу редактирования, поместив различные логические блоки во вкладки. Целью было сделать её более удобной и получить возможность добавлять новые функции. Помимо эргономических изменений пользователи получили следующие улучшения:
- Именованные счётчики - пользователь не обязан вводить сайт, достаточно написать название счетчика. Это может быть полезно если вы хотите поставить счетчик на отдельную страницу, публикацию, виджет.
- Национальные домены.
- Пользовательские фильтры.
Теперь у пользователей Метрики есть возможность отфильтровывать нежелательные хиты посетителей:
Более подробно читайте на странице помощи.
Собственно появилась такое вот предупреждение:
- Код счётчика
установлен не на всех страницах.
вопрос лишь в том, откуда оно берется и как найти ту страницу в которой счетчика нет? )
вопрос интересен, так как сайт построен на шаблонах, в которых счетчик установлен корректно
Разглядел в Яндекс.Метрике интересную фичу - Карту (наглядно виды и точки входящего трафика и пр.). На ней - ссылки. И приходится эти ссылки вручную перебивать в строке браузера. Они станут кликабельными когда-нибудь?
C помощью Яндекс.Метрики веб-мастера могут отслеживать, сколько пользователей просматривает мобильную html-версию их сайта.
Чтобы посетителю было удобно просматривать сайт с мобильного устройства, веб-мастера обычно создают специальную версию html-сайта, учитывающую размер экрана и особенности навигации мобильных устройств. Чтобы определить, с мобильного или стационарного устройства пришел пользователь и показать ему подходящую страницу сайта, некоторые из них пользуются бесплатным API Яндекс.Детектора.
Мы рекомендуем установить счетчик Метрики на мобильную версию сайта, чтобы оценивать её посещаемость, время, проведенное посетителями на сайте, глубину просмотра, конверсию и другие показатели эффективности сайта, доступные в Яндекс.Метрике.
Установка счетчика Яндекс.Метрики на мобильную версию сайта ничем не отличается от установки счетчика на обычный сайт. Подробнее об этом читайте в разделе "Как настроить счетчик Метрики".
Надеемся, установив Метрику на мобильную версию вашего сайта, вы узнаете больше о посетителях вашего сайта с мобильный устройств и сможете эффективнее работать с этой аудиторией.