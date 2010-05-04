Здравствуйте,
Возможно ли использование метрики в таком варианте
есть главный домен А и у него есть зеркала Б В Г
На этих доменах создаются сайты с адресами:
адрес1.А
адрес2.А
адрес3.Б и т. д.
будет ли метрика отслеживать КАЖДЫЙ из этих поддоменов и давать ОБЩУЮ статистику по всем сайтам если на каждом сайте будет стоять один и тот же счетчик
Спасибо
РЕШЕНИЕ:
Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика.
При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml
В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).
При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».