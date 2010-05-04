Клуб Яндекс.Метрики

май 2010
Метрика для поддоменов [есть решение]
Удалённый пользователь
4 мая 2010, 19:44

Здравствуйте,

Возможно ли использование метрики в таком варианте

есть главный домен А и у него есть зеркала Б В Г

На этих доменах создаются сайты с адресами:

адрес1.А

адрес2.А

адрес3.Б и т. д.

будет ли метрика отслеживать КАЖДЫЙ из этих поддоменов и давать ОБЩУЮ статистику по всем сайтам если на каждом сайте будет стоять один и тот же счетчик

Спасибо

РЕШЕНИЕ:

Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика. 

При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml

В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).

При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».

24 комментария
поддомены,есть решение
Скорость обновления статистики
Дмитрий
4 мая 2010, 20:11

Какова скорость обновления статистики? Например, через 15 минут, час, сутки?

1 комментарий
вопрос
А картинки нету?!
nadiala
5 мая 2010, 16:42

Или я чего-то не понимаю…

Установила на своем сайте счетчик Яндекс.Метрика.

Яндекс пишет, что код установлен нормально, все подсчитывается. И какое-то движение действительно наблюдается.

Но… Я никак не могу понять: этот счетчик — невидимый?!

Картинки никакой на моем сайте не проявилось. Судя по коду — там вроде бы действительно нет никакой картинки (???? — но не уверена).

Возможно, я просто привыкла, что все другие счетчики либо отображаются, либо требуют каких-то дополнительных действий (либо даже денег) за то, что они будут «невидимыми».

Причем, мне почему-то кажется, что где-то у кого-то на сайтах я вроде бы встречала картинку «Яндекс.Метрики». Или нет?

Причем — вот растолкование этого моего недоумения было бы неплохо внести в ЧаВо по Метрике.

13 комментариев
Посетители онлайн
Arotor
8 мая 2010, 22:22

Добрый день!

 

Есть вопрос/предложение.

 

В старом спайлоге был отчет "посетители онлайн" — на отдельной страничке показывались IP посетителей, какую страницу прямо сейчас смотрят, а так же подсвечивалось: красным — новый посетитель, желтым — возврат, без подсветки — смотрит за сессию не первую страницу. Сейчас этого отчета там нет и не планируется. А в определенных ситуациях он был крайне полезен. Скажите, есть возможность завести нечто подобное в Метрике?

 

Спасибо.

24 комментария
Открыта Карта ссылок
Michael
13 мая 2010, 16:13

От того, какие ссылки размещены на страницах сайта, зависит удобство вашего ресурса для посетителей. Как узнать – какие ссылки вызывают у них интерес, а к каким они остаются равнодушны?  Теперь это можно сделать с помощью Карты ссылок - нового инструмента Яндекс.Метрики.

 

ссылка на пресс-релиз 

Карта ссылок в Метрике - Ваши впечатления?
Anodonta
14 мая 2010, 14:08

Здравствуйте!

Кто пользуется функцией "Карта ссылок" в Метрике?

Какие первые впечатления?

От какого стороннего сервиса отказались в связи с появленим данной функции прямо в Метрике?

19 комментариев
карта ссылок,метрика
https://metrika.yandex.ru
Michael
20 мая 2010, 13:26

Интерфейс Метрики стал доступен по протоколу https.

2 комментария
Карта ссылок и 301 редиректы
webprofiters
21 мая 2010, 13:27
Добрый день.

Возникла небольшая проблема с картой сайта на сайте http://www.retail-group.ru/:

Карта ссылок Яндекс.Метрики и 301 редиректы

Подсвечивается только ссылка на страницу «Контакты». Связано ли это с тем, что все остальные ссылки на главной странице устроены следующим образом:

http://www.retail-group.ru/index.php?catalog=185 → 301 редирект → http://www.retail-group.ru/catalog/obrazets_produktsii_simon_34/

То есть Яндекс.Метрика пока не умеет определять такие редиректы и не будет показывать переходы по ним, да? Будет ли такая возможность в будущем? Если нет, то что можно сделать, чтобы «объяснить» Метрике, что это одинаковые страницы?
10 комментариев
вопрос,карта ссылок,Яндекс.Метрика
API Яндекс.Метрики
Макс
21 мая 2010, 17:19

Хотелось бы показывать посетителям разного возраста разные сообщения.


Метрика определяет возраст экстраполированием.


Возможно ли получить от неё сообщение о возрасте посетителя через JS?

8 комментариев
Метрика для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей.
imhonet
27 мая 2010, 18:00

Добрый день.

Посоветуйте как поступить: необходимо собирать и анализировать отдельно статистику зарегистрированных и НЕзарегистрированных пользователей на сайте. Счетчик можем менять на странице исходя из условия зарег или незарег её просматривает. Корректно ли будет работать подсчет статистики? и как получить два счетчика если домен и поддомены сайта одни и теже?

Спасибо.

4 комментария
Интересные идеи для Я.Метрики
ivpoed
31 мая 2010, 13:21

Есть две интересных идеи для Яндекс.Метрики. Может быть будет интересно.

1. Для тех, кто занимается вебом, не секрет, что мало-мальски крупные
сайты, имеющие серьёзную долю посещений с поисковых систем, получают
основной трафик по одним и тем же поисковым запросам.

Было бы
очень интересно сделать выборку по поисковым запросам, которые ещё не
встречались в течение некоторого времени (т.е. показывать только новые поисковые запросы). Например, показать поисковые
запросы за сегодня, которые не встречались вчера (ну и т.д.). Таким
образом, можно будет отслеживать изменения тенденций входящего трафика,
выявить какие-то новые интересные направления и т.п.

2. Мысль вторая. Было бы интересно, если бы Я.Метрика научилась группировать похожие
поисковые запросы (например "excel построить график", "построение
графика в excel" и "как построить график в excel") и их можно было бы
раскрыть в виде дерева.

Как человек, имеющий некоторое отношение к
программированию, понимаю, что это задача очень непроста. Но может быть будет интересна.

p.s. Я не совсем разбираюсь в системе клубов на Я.ру, поэтому извините, если запостил не туда

p.p.s. Писал об этом у себя: http://ivpoed.ya.ru/replies.xml?item_no=22


7 комментариев
идея