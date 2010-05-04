Здравствуйте,

Возможно ли использование метрики в таком варианте

есть главный домен А и у него есть зеркала Б В Г

На этих доменах создаются сайты с адресами:

адрес1.А

адрес2.А

адрес3.Б и т. д.

будет ли метрика отслеживать КАЖДЫЙ из этих поддоменов и давать ОБЩУЮ статистику по всем сайтам если на каждом сайте будет стоять один и тот же счетчик

Спасибо

РЕШЕНИЕ: