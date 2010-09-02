Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2010
Яндекс метрика не показывает графики
kos97881
2 сентября 2010, 12:36
Всем привет, у меня в метрике не показываются диаграммы, графики, карта путей по сайту, карта России, в общем всё графическое. Я думал, дело в браузере, но во многих браузерах посмотрел, все тоже самое. Это произошло 1-2 недели назад. Может быть прога слетела какая? Подскажите, кто сталкивался?
Писал в техподдержку, там ответили "Вероятно, данная ситуация связана с тем, что у Вас отключен flash или установлено дополнение flashblock." Но другие-то сайты с flash отображаются нормально, и в гугле аналитикс тоже графики рисуются.
2 комментария
Мониторинг роботов поисковых систем
Макс
2 сентября 2010, 12:37

Для отслеживания последнего посещения сайта роботами было бы круто сделать такую закладку.

User-Agent'ы известны, так что реализовать не сложно.

Просто столкнулся с тем, что информация в Яндекс.Вебмастере не соответствует действительности (по заявлению техподдержки Вебмастера)

6 комментариев
поисковики,роботы,отчеты
Фильтры
okakiy
5 сентября 2010, 23:47

Вот с одной стороны, если есть удобный экспорт в эксель и цсв, зачем они. Ан нет, товарищи. Ведь намного удобнее просто зайти в отчёт по поисковым фразам, например, и настроить его на показатель отказов меньше 70%. Или наоборот, больше 80% - это ж как удобно! :)

 

Планируете?

 

ПС

Чукча сегодня писатель, если что, прошу прощения.

1 комментарий
Перенос метрики на другой аккаунт [есть решение]
Yaroslawa
7 сентября 2010, 15:02

Когда метрика только появилась, я поставила счетчик на рабочий сайт со своего аккаунта. Для пробы (и от большого ума, полагаю)

Теперь появилась необходимость вынести счетчик на другой аккаунт, поскольку права на сервисы только у меня, а пускать в свой аккаунт кого-то мне, конечно, не хочется.

Возможно ли перенести метрику на другой аккаунт?

РЕШЕНИЕ

Инструкция по переносу счетчика находится в Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/access.html#move 

Куда припишется конверсия?
gust2007
9 сентября 2010, 19:50

У меня есть объявление в Директе, которое ведёт на страницу с имайл подпиской. Я считаю, что цель будет достигнута если человек подтвердит регистрацию кликом по ссылке в письме и перейдя на страницу, подтверждающую подписку. Собственно, url цели - адрес этой страницы.

Но посетитель попадает на неё не по объявлению Директа, а посылке из письма.

1. Куда припишется конверсия в Метрике? К рекламе или переходам по сайтам?

В Директе такие конверсии вижу, но не всегда.

2. Для отслеживания конверсий в Директе нужно ставить счётчик и на страницу, указанную в объявлениях, и на целевую страницу?

Или достаточно ли поставить счётчик только на целевую страницу?

Пожалуйста, растолкуйте.

46 комментариев
цели,вопрос,директ,метрика
Какой код вставить для правильного трэкинга цели?
gust2007
10 сентября 2010, 20:11

Здравствуйте,

хочу отслеживать подтверждение подписки, но url этой страницы всё время разный, поскольку каждая регистрация уникальна. Чтобы понятней было, урлы у меня вот такого могучего вида:

/subscribe/index.php?3ea261cf1f10cb58daebe1058b55192c9799c81a58559735b4a5

Прикрутил к index.php код метрики и решил пометить страницы подтверждения. Вписал такой код:

yaCounter0101010.hit('/subscribe_message.htm');

В статистике метрики вижу и могучие урлы, и 'subscribe_message'.

Но нашел ещё такой способ пометки цели:

yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal('TARGET_NAME')

И какой способ лучше и каких ситуациях какой использовать? В чём разница?



8 комментариев
цели,вопрос,отслеживание,метрика
Список всех визитов с информацией о поисковой системе, поисковому запросу, URLу, времени
vastzp
13 сентября 2010, 14:58
Возникла необходимость определить по конкретному URLу количество трафика для оценки результатов рекламных компаний. Для этого требуется "Список всех визитов с информацией о поисковой системе, поисковому запросу, URLу, времени".

Планируется ли добавление данных показателей в конструктор отчетов?
1 комментарий
Как исключить двойной хит?
gust2007
13 сентября 2010, 15:04

Здравствуйте,

когда я на страницу установил код метрики и под ним вставил код с hit( 'xxx.htm'), то в метрику попадают два хита: первый от основного урла, второй от hit.

Как установить код метрики, чтобы основной урл не попадал в статистику, а от hit() попадал?

8 комментариев
Код скрипта
b-alt
14 сентября 2010, 19:55

В коде, который необходимо вставлять в страницы, адрес скрипта начинается с "//" (без http).

<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script>

Не ошибка ли это?

3 комментария
defer в коде счётчика
I play GOG!
24 сентября 2010, 21:11
Я установил на портал код счётчика, но после этого у пользователей без Интернета перестали подгружаться комментарии до тех пор, пока не истечёт таймаут. Я исправил это, добавив в код счётчика defer="defer", теперь Метрика определяет счётчик как не установленный.

Хочу, чтобы такой код тоже засчитывался:

<!-- Yandex.Metrika -->
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript" defer="defer"></script>
<div style="display:none;"><script type="text/javascript" defer="defer">
try { var yaCounter1502143 = new Ya.Metrika(1502143); } catch(e){}
</script></div>
<noscript><div style="position:absolute"><img src="//mc.yandex.ru/watch/1502143" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika -->
8 комментариев
Заходят или скрывают это?)) Вот в чем вопрос)))
Елена S.G.Light
24 сентября 2010, 21:19
В Метрике я вижу, что ко мне зашел человек с определенного личного сайта( блога) на Яндексе...Но при личной переписке выясняется, что он и комп не включал все лето..Может ли система засчитывать как его визит просто переход кого-либо из его дневника ко мне в днев? Надеюсь, сформулировала понятно..Таких случаев было уже несколько..
23 комментария
вопрос,статистика,визиты,метрика
График статистики на своём сайте (XML)
Владимир
24 сентября 2010, 21:26

Очень хотелось бы выводит статистику на своём сайте. Как например у хабры.

Планируется ли импорт статистики в XML?

5 комментариев
Метрика яндекс.фоток
asv063
27 сентября 2010, 21:01

Скажите, а почему нельза добавить для подсчёта метрики свою страничку на яндекс.фотках?

Например http://fotki.yandex.ru/users/unknownuser

3 комментария
Выбрасывает карту сайта (Sitemap)
Роман Т.
28 сентября 2010, 12:27

Доюрый день, сталкнулся с проблемой. Все вроде было нормально некаких колосальных изменений не делали. Я потом вдруг обноружили что удален файл Sitemap из вэбмастера. В метрике все вроде норамально.

Ктонибуть сталкивался? Директива прописана как robots.txt так и указан путь в вэбмастере. Файл генерируется 1С Бирикс. Все было нормально, а тут вдруг 3 ап тоже самое! Удаляет и все!

5 комментариев
sitemap
Куда лучше ставить код счетчика? [есть решение]
MegaRass
29 сентября 2010, 10:41

Как это ни странно, но я c трудом нашёл эту информацию в справке. При этом в первый раз я установил счетчик не совсем правильно. Мне кажется, что нужно на странице выдачи кода хотя бы в кратце написать, куда его нужно ставить. Типа: «Код счетчика необходимо установить на все страницы вашего сайта, как можно выше, но в пределах тега <body>».

А то я вообще по памяти от счетчика рамблера, установил в хеад счетчик метрики. А потом посмотрел и оказалось что надо то в боди чтоб был он. :)

РЕШЕНИЕ:

В случае, если используется CMS, то вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью можно легко установить счётчик на каждую страницу сайта.


В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.


Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.


Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем  обратиться к вебмастеру сайта или другому специалисту.

31 комментарий
предложение,Яндекс.Метрика,Установка счетчика,есть решение