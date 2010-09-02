У меня есть объявление в Директе, которое ведёт на страницу с имайл подпиской. Я считаю, что цель будет достигнута если человек подтвердит регистрацию кликом по ссылке в письме и перейдя на страницу, подтверждающую подписку. Собственно, url цели - адрес этой страницы.

Но посетитель попадает на неё не по объявлению Директа, а посылке из письма.

1. Куда припишется конверсия в Метрике? К рекламе или переходам по сайтам?

В Директе такие конверсии вижу, но не всегда.

2. Для отслеживания конверсий в Директе нужно ставить счётчик и на страницу, указанную в объявлениях, и на целевую страницу?

Или достаточно ли поставить счётчик только на целевую страницу?

Пожалуйста, растолкуйте.