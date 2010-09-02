Для отслеживания последнего посещения сайта роботами было бы круто сделать такую закладку.
User-Agent'ы известны, так что реализовать не сложно.
Просто столкнулся с тем, что информация в Яндекс.Вебмастере не соответствует действительности (по заявлению техподдержки Вебмастера)
Вот с одной стороны, если есть удобный экспорт в эксель и цсв, зачем они. Ан нет, товарищи. Ведь намного удобнее просто зайти в отчёт по поисковым фразам, например, и настроить его на показатель отказов меньше 70%. Или наоборот, больше 80% - это ж как удобно! :)
Планируете?
ПС
Чукча сегодня писатель, если что, прошу прощения.
Когда метрика только появилась, я поставила счетчик на рабочий сайт со своего аккаунта. Для пробы (и от большого ума, полагаю)
Теперь появилась необходимость вынести счетчик на другой аккаунт, поскольку права на сервисы только у меня, а пускать в свой аккаунт кого-то мне, конечно, не хочется.
Возможно ли перенести метрику на другой аккаунт?
РЕШЕНИЕ
Инструкция по переносу счетчика находится в Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/general/access.html#move
У меня есть объявление в Директе, которое ведёт на страницу с имайл подпиской. Я считаю, что цель будет достигнута если человек подтвердит регистрацию кликом по ссылке в письме и перейдя на страницу, подтверждающую подписку. Собственно, url цели - адрес этой страницы.
Но посетитель попадает на неё не по объявлению Директа, а посылке из письма.
1. Куда припишется конверсия в Метрике? К рекламе или переходам по сайтам?
В Директе такие конверсии вижу, но не всегда.
2. Для отслеживания конверсий в Директе нужно ставить счётчик и на страницу, указанную в объявлениях, и на целевую страницу?
Или достаточно ли поставить счётчик только на целевую страницу?
Пожалуйста, растолкуйте.
Здравствуйте,
хочу отслеживать подтверждение подписки, но url этой страницы всё время разный, поскольку каждая регистрация уникальна. Чтобы понятней было, урлы у меня вот такого могучего вида:
/subscribe/index.php?3ea2
Прикрутил к index.php код метрики и решил пометить страницы подтверждения. Вписал такой код:yaCounter0101010.hit('/subscribe_message.htm');
В статистике метрики вижу и могучие урлы, и 'subscribe_message'.
Но нашел ещё такой способ пометки цели:
yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal('TARGET_NAME')
И какой способ лучше и каких ситуациях какой использовать? В чём разница?
Планируется ли добавление данных показателей в конструктор отчетов?
Здравствуйте,
когда я на страницу установил код метрики и под ним вставил код с hit( 'xxx.htm'), то в метрику попадают два хита: первый от основного урла, второй от hit.
Как установить код метрики, чтобы основной урл не попадал в статистику, а от hit() попадал?
В коде, который необходимо вставлять в страницы, адрес скрипта начинается с "//" (без http).
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script>
Не ошибка ли это?
Хочу, чтобы такой код тоже засчитывался:
<!-- Yandex.Metrika -->
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript" defer="defer"></script>
<div style="display:none;"><script type="text/javascript" defer="defer">
try { var yaCounter1502143 = new Ya.Metrika(1502143); } catch(e){}
</script></div>
<noscript><div style="position:absolute"><img src="//mc.yandex.ru/watch/1502143" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika -->
Очень хотелось бы выводит статистику на своём сайте. Как например у хабры.
Планируется ли импорт статистики в XML?
Скажите, а почему нельза добавить для подсчёта метрики свою страничку на яндекс.фотках?
Доюрый день, сталкнулся с проблемой. Все вроде было нормально некаких колосальных изменений не делали. Я потом вдруг обноружили что удален файл Sitemap из вэбмастера. В метрике все вроде норамально.
Ктонибуть сталкивался? Директива прописана как robots.txt так и указан путь в вэбмастере. Файл генерируется 1С Бирикс. Все было нормально, а тут вдруг 3 ап тоже самое! Удаляет и все!
Как это ни странно, но я c трудом нашёл эту информацию в справке. При этом в первый раз я установил счетчик не совсем правильно. Мне кажется, что нужно на странице выдачи кода хотя бы в кратце написать, куда его нужно ставить. Типа: «Код счетчика необходимо установить на все страницы вашего сайта, как можно выше, но в пределах тега <body>».
А то я вообще по памяти от счетчика рамблера, установил в хеад счетчик метрики. А потом посмотрел и оказалось что надо то в боди чтоб был он. :)
РЕШЕНИЕ:
В случае, если используется CMS, то вы можете установить дополнение Метрики для вашей CMS по адресу: https://tech.yandex.ru/metrika/#plugins. С его помощью можно легко установить счётчик на каждую страницу сайта.
В ином случае, для корректной работы счётчик должен быть установлен на все страницы сайта и как можно ближе к началу страницы. Устанавливать код счётчика необходимо внутри тега <head> или <body>, поскольку от этого зависит полнота и корректность подсчета данных Яндекс.Метрикой.
Дополнительная информация представлена на странице нашей Помощи: https://yandex.ru/support/metrika/quick-start.xml#install-code.
Для установки счетчика мы настоятельно рекомендуем обратиться к вебмастеру сайта или другому специалисту.