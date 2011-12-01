Задача выглядит довольно просто: есть сайт, на нем создана специальная партнерская страница. Попасть на нее можно различными способами.

Что нужно: нужен простой отчет по визитам на эту конкретную страницу. Для начала хотя бы без условий и аналитики - просто тупо количество визитов за каждый день. Если получится, потом можно будет и усложнить аналитику.

Пытаюсь в конструкторе отчетов создать отчет, но не нахожу способа - как указать целью одну страницу?

Да, там есть URL страницы входа и URL выхода, но, видимо, это не то, что нужно. Так как отчеты, построенные по любому из этих условий резко отличаются от того, что показывает заранее подцепленная Цель (по этой же странице).

Можно бы успокоиться и просто использовать цели. Но беда в том, что таких специальных страниц у нас явно больше 10, а больше 10 целей задать нельзя. Собственно, поэтому и пытаюсь строить отчет в конструкторе.

Возможно, я просто не заметил какой-то нужной мне опции? Подскажите, пожалуйста.

Тем не менее, решить нужно, а в записях клуба я ответа не нашел.