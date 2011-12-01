Клуб Яндекс.Метрики

декабрь 2011
Подсчет пользователей по запросу
Birman.su
1 декабря 2011, 10:21

Есть сайт на комплексном продвижении в поисковиках и в контексте.

 

Можно ли с помощью конструктора, посчитать все переходы с "маской" запросом.

 

 

Например мне нужно в конструкторе постороить отчет, где будут считаться количество посетилелей которые пришли с поисковых систем и с контекстной рекламы, но мне нужны не все запросы.

 

Например, мне нужны все запросы со словом "мото", но не нужны запросы с вхождениями "онлайн" "смотреть", "бесплатно" и т.д.

 

 Как сделать маску? http://prntscr.com/4cgt2

1 комментарий
Не могу передать содержание заказа в Метрику
Денис Матаков
1 декабря 2011, 10:22

У меня на странице корзины все поля для ввода подробной информации о заказе и кнопка "Заказать". На ней висит onclick

 

<button type="submit"onclick="yaCounter233973.reachGoal('good_order'); return true;" id="order_button">
                         <img src="design/{$settings->theme}/images/placeorder.png" />
                    </button>

Это на странице http://www.busiki-kolechki.ru/cart еще нет информации о номере заказа, и передать его я не могу, поэтому на следующей странице "Спасибо за покупку" http://www.busiki-kolechki.ru/order/b651e3c0199f333cfc0265f0b8b4626d я разместил такой код:

 

<script type="text/javascript">
var yaParams =
   

{
  order_id: "15592",
  order_price: "684.00",
  goods:
       [
  
     

  {
    id: "29306",
          
    price: "489.00"
  }     
          ]
   
};
  </script>

И вот ведь не работает — не передается информация.

+ еще проблема, страница "Спасибо за заказ" может вызываться много раз, поэтому использовал onclick, без этого нельзя.

 

20 комментариев
Трудности в настройке цели
viktor.andriyenko
1 декабря 2011, 10:23

Здравствуйте! Надеюсь на помощь в решении следующей проблемы. Имеется одностраничный сайт site.com с формой отправки заявки и кнопкой "Отправить". Переход на отдельную страницу при успешной отправке заявки не производится, просто всплывает надпись "Ваша заявка отправлена". При незаполнении всех обязательных полей и попытке отправить заявку, высвечивается надпись "Введите...". Т.е. нажатие кнопки не всегда приводит к отправке заявки, а только в тех случаях, когда всё верно заполнено и всплывает соответствующая надпись. Вопрос - как можно настроить цель на успешную отправку заявки?

Если это поможет, вот фрагмент кода формы:

                      <form action="" method="POST" id="sform">
                          <label>Ваше имя:</label>
                          <input type="text" id="fname" name="yname"/>
                          <span class="error" id="name_error">* Введите ваше имя</span
                           ............................................................
                          <div id="divider"></div>
                          <input type="submit" name="submit" id="send" value=""/>
                          <div id="mail_sucsess" class="sucsess">Ваша заявка успешно отправлена.</div>
                          <div id="mail_fail" class="error">Опс! Что-то пошло не так. Попробуйте отправить сообщение заново.</div>
                      </form>

С нетерпением жду ответа. Спасибо.
6 комментариев
Пишет что код счётчика не установлен на главной странице?
furydj
1 декабря 2011, 10:23
http://i228.ru код установлен, что делать?
16 комментариев
Строка "прочие" в поисковых фразах
Александр Никуличев
9 декабря 2011, 18:45

Источники - поисковые фразы. Порядка 90% всех визитов приходится на одну строку "Прочие". Какой тип посетителей фиксируется в данной строке? И есть ли возможность узнать больше информации о данных переходах?

6 комментариев
Трекинг посетителей с отключенными cookies / javascript
dskudinov
13 декабря 2011, 18:16

Добрый день!

 

В Метрике присутствуют отчеты "наличие cookies" и "наличие javascript", которые, как следует из описания, показывают процентное соотношение визитов с соответствующими характеристиками.

 

В отчете "наличие javascript" я вижу, что только 0,1% визитов идет без js, что меня немного смущает, т.к. я предполагаю, что в реальности эта цифра должна быть больше. То же самое по отчету "наличе cookies". Честно говоря, вообще не понимаю, как можно вести сессию посетителя, если нет возможности поставить ему куку.

 

Поясните пожалуйста, как технически работают данные отчеты. В документации этот момент не описан (если просто не нашел, то ткните пальцем плз) и непонятно, насколько можно доверять этой статистике. 

 

Заранее спасибо!

6 комментариев
Помогите настроить параметры визитов
itan07
13 декабря 2011, 18:30

Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. У меня на сайте есть правая колонка с партнеркой, и я хочу смотреть, сколько раз кликнули по этой колонке. Да, можно смотреть статистику в партнерке, но мне нужно через метрику.

 

Я пробовал так:

После body вставлял скрипт метрики, а потом на ту колонку с партнеркой вешал условие 

onclick='yaParams = {books: "Книги"};'

А результатов нет. Пробовал писать еще onclick='var yaParams = {books: "Книги"};'

Тоже не работает.

Как правильно настроить?

6 комментариев
Составная цель
Анна М.
15 декабря 2011, 14:50

Новый инструмент Метрики «Составная цель» позволяет точнее понять, как именно посетители сайта совершают важное для вас и вашего сайта целевое действие, и на каком этапе у них возникают сложности.

На пути к заданной цели пользователь, скорее всего, делает несколько последовательных шагов. Используя инструмент «Составная цель», вы можете задать для каждой цели до пяти таких шагов и получать данные по их прохождению.

Например, если целью является покупка товара в интернет-магазине, для «Составной цели» можно указать такие шаги как «карточка товара», «переход в корзину», «заказ оформлен».

Если пользователь сделает первый шаг к цели, но не перейдет к следующему в течение одного посещения, «Составная цель» покажет вам, что он ушел со второго шага.



Чтобы настроить инструмент выберите в интерфейсе создания цели вкладку «Составная цель» и укажите URL страниц для каждого из шагов. Прежде чем использовать «Составную цель», продумайте последовательность шагов — выполнение каждого следующего шага должно быть невозможно без выполнения предыдущего.

Подробности о работе «Составной цели» вы можете найти в Помощи.

22 комментария
цели,новости
Вебвизор стал доступен всем
Анна М.
15 декабря 2011, 18:17

Каждый владелец сайта теперь может получить ответ на вопрос о действиях пользователей на своем ресурсе – с помощью Вебвизора. Мы внедрили Вебвизор в Яндекс.Метрику еще в апреле этого года, но до этого времени он не был общедоступен. С сегодняшнего дня использовать его возможности может каждый, у кого есть сайт.

Напомним, что Вебвизор — это уникальная технология, которая позволяет записывать и воспроизводить в формате видео действия посетителя. Действия могут быть любыми — движения мыши, прокрутка страниц, клики, выделение и копирование текста. Это позволяет оценить удобство своего ресурса, увидеть ошибки в его дизайне и структуре, в конечном счете – повысить конверсию.

Иногда пользователям на сайте мешают сущие мелочи – такие, о которых владельцу зачастую догадаться сложно. Вот, например, история, в которой всего лишь три звездочки и три буквы заставляли владельца в два раза больше платить за привлечение клиента.

 

UPD:

Чтобы начать пользоваться вебвизором (кто им еще не пользовался), не забудьте зайти в настройки и поставить галочку в соответствующей графе. А после этого нужно будет обновить код счетчика на сайте:

62 комментария
Вебвизор
Отчет по отдельной странице сайта
kapital122010
16 декабря 2011, 14:24

Задача выглядит довольно просто: есть сайт, на нем создана специальная партнерская страница. Попасть на нее можно различными способами.

Что нужно: нужен простой отчет по визитам на эту конкретную страницу. Для начала хотя бы без условий и аналитики - просто тупо количество визитов за каждый день. Если получится, потом можно будет и усложнить аналитику.

 

Пытаюсь в конструкторе отчетов создать отчет, но не нахожу способа - как указать целью одну страницу?

Да, там есть URL страницы входа и URL выхода, но, видимо, это не то, что нужно. Так как отчеты, построенные по любому из этих условий резко отличаются от того, что показывает заранее подцепленная Цель (по этой же странице).

Можно бы успокоиться и просто использовать цели. Но беда в том, что таких специальных страниц у нас явно больше 10, а больше 10 целей задать нельзя. Собственно, поэтому и пытаюсь строить отчет в конструкторе.

 

Возможно, я просто не заметил какой-то нужной мне опции? Подскажите, пожалуйста.

Тем не менее, решить нужно, а в записях клуба я ответа не нашел.

 

14 комментариев
конструктор отчетов,отчеты
Вебвизор и пустая корзина
Татьяна Маричева
19 декабря 2011, 14:56

День добрый. Подскажите возможно ли настроить вебвизор каким-то образом чтобы было видно, что делает посетитель в корзине? На данным момент просто отбражается что корзина пуста.

5 комментариев
Создайте собственный информер
Анна М.
22 декабря 2011, 13:07

У пользователей Яндекс.Метрики появилась возможность отображать все нужные данные о посещаемости сайта при помощи JSON-информера.

Информер — это небольшой автоматически обновляющийся блок, показывающий количество визитов, посетителей и просмотров сайта. Используя возвращаемые по JSON-запросу данные, вы можете придумать и создать свой собственный вариант информера. Например, с количеством уникальных посетителей, просмотрами за 7 дней или за месяц.

Если вы еще не используете этот инструмент, но хотели бы попробовать, зайдите в настройки Метрики и отметьте галочкой графу «Информер» во вкладке «Код счетчика». После этого во вкладке «Доступ» проверьте, отмечен ли пункт «Показывать данные информера».


 




Получить необходимые данные можно, сделав JSON-запрос (http://bs.yandex.ru/informer/XXXXXX/json)
или JSONP-запрос (http://bs.yandex.ru/informer/XXXXXX/json?callback=ym1323965510316),
где хxxxxx – это номер вашего счётчика Яндекс.Метрики.

Важно, чтобы домен страницы, с которой делается запрос, совпадал с доменом адреса сайта, указанного при создании счётчика.

9 комментариев
информер
Учет посетителей-ботов
alexandr-nepsha
23 декабря 2011, 12:07

Иногда вылавливаю у себя ботов, которые полностью эмитируют поведение обычного посетителя. Цель таких ботов - сканирование контента в обход штатной бот-защиты. И чаще всего такие боты сильно накручивают глубину просмотра сайта. Может ли метрика выявлять/обозначить и не учитывать таких роботов? Если нет, то планируется ли?

13 комментариев
Вебвизор и динамические компоненты сайта - не работает(
evgeny.mustafin
27 декабря 2011, 19:43

Просматриваю ролик посетителя, он явно двигает карту гугла,  а вебвизор показывает только одну загрузившуюся картинку( карта не двигается, не скроллится.

динамические части страницы так же не отображаются, например аяксом загружаются панельки с данными, а их не видно. Только движение мышкой да клики и усё.

 Когда пофиксите? 

4 комментария
Какая версия IE у ваших посетителей?
Анна М.
30 декабря 2011, 18:38

Чтобы сайт выглядел на экране пользователя именно так, как вы задумали, необходимо адаптировать его для всех популярных браузеров и их версий, которыми пользуются посетители. Такой отчет давно можно найти в Яндекс.Метрике.

Но некоторые версии браузера Internet Explorer часто определяются счетчиками неверно. Например, IE9 может отображаться в отчетах других счетчиков как IE8.
Благодаря дополнительной проверке версий IE, встроенной в код отслеживания Метрики, можно точно определить какой версией IE пользуются посетители вашего сайта

Internet Explorer

Неточное определение версий IE происходит в результате использования вебмастерами специальных метатегов. Например, чтобы страницы сайта одинаково корректно отображались в IE7 и в IE8, используется следующий мета-тег:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />



В обеих версиях при этом сайт отображается корректно. А в отчетах Метрики по браузерам можно будет узнать какими версиями IE пользуются посетители.


4 комментария
отчеты
Карта ссылок не понимает <AREA HREF="...">
ache
30 декабря 2011, 19:39

Не считает за ссылки <AREA HREF="...">, не подсвечивает их, и мало того, при проходе по такой ссылке просмотр карты ссылок срубается. Пожалуйста, почините.