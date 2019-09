Здравствуйте! Надеюсь на помощь в решении следующей проблемы. Имеется одностраничный сайт site.com с формой отправки заявки и кнопкой "Отправить". Переход на отдельную страницу при успешной отправке заявки не производится, просто всплывает надпись "Ваша заявка отправлена". При незаполнении всех обязательных полей и попытке отправить заявку, высвечивается надпись "Введите...". Т.е. нажатие кнопки не всегда приводит к отправке заявки, а только в тех случаях, когда всё верно заполнено и всплывает соответствующая надпись. Вопрос - как можно настроить цель на успешную отправку заявки?

Если это поможет, вот фрагмент кода формы: