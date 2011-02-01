Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2011
Добавить "Вчера на данный момент времени"
topspinushka
1 февраля 2011, 13:56

Интересно было бы сразу же видеть статистику, когда заходишь в любой счетчик не только "Вчера, сегодня, прогноз", а ещё "Вчера на данный момент времени".

То есть сколько заходов было на данный конкретный момент времени во вчерашний день и сравнивать с сегодняшним.

Мелочь, а приятно :)

3 комментария
Что делать, если карта кликов/ссылок не отображается на вашем сайте?
astibuag
2 февраля 2011, 13:14

Бывает, что при переходе из интерфейса Я.Метрики не загружается карта ссылок или кликов. Такой эффект обычно вызван объективными причинами, например, в результате редиректов через страницы сайта без счётчика.

Что делать в таком случае?

Универсальный способ решения проблемы — использовать букмарклеты. Подробнее см. FAQ.

Для браузера FireFox рекомендуем воспользоваться дополнением от Я.Метрики, с помощью которого можно быстро запускать карты кликов и ссылок, находясь на своем сайте.

2 комментария
карта кликов,советы,карта ссылок,Яндекс.Метрика,метрика
Количество отказов
Андрей
2 февраля 2011, 18:41
Меня волнует одна проблема-это количество отказов, она на моём сайте составляет 53%. На самом деле я не совсем согласен с этим термином, так как почти у всех сайтов на главной странице идёт общая информация и телефон и клиенту не надо осуществлять дальнейшие переходы по сайту, он набирает телефон и общается с менеджером получая сразу полную информацию, почему это должно расматриваться как отказ?
20 комментариев
Код Счётчика
india.ru
2 февраля 2011, 20:26
Код Счётчика: установлен более одного раза
Вопрос:
1.Это Хорошо или Плохо?
2.Это как то не влияет на работу способности сайта?
Спасибо 
5 комментариев
вопрос,код счётчика,метрика
Как посмотреть реальные поисковые запросы при переходе с директа
Удалённый пользователь
3 февраля 2011, 18:46
Консруктор отчетов метрики работает не коректно, ели делат ьотчет ,например? по дням и запросам, а в качестве услови выбирать - рекламная система=яндекс, мы видим тот-же список, что и при выбре условия поисковая система=яндекс.Так все таки есть возможность посмотреть реальные фразы при переходе с директа?
2 комментария
директ,метрика
Uptime
Владимир Н.
3 февраля 2011, 18:51

Яндекс.Метрика отслеживает доступность сайта и даже может уведомлять по SMS.

Так почему же в статистике не сделать процент времени когда сайт был доступен (или не работал), так называемый uptime.

Этот параметр помог бы многим пользователям принять решение о смене хостинг-провайдера.

10 комментариев
uptime
Новые возможности конструктора отчётов
Michael
4 февраля 2011, 18:15

Недавно возможности конструктора отчетов были существенно расширены, теперь вы можете использовать поисковые фразы для построения сложного отчета. Например, "поисковые фразы по регионам".

Добавлены атрибуты: "домен ссылающейся страницы", "является ли визит первым визитом посетителя". Если указать его в качестве условия, то можно получить срез по первым визитам новых посетителей. Например, можно построить отчёт по источникам трафика новых посетителей.

В примеры работы с конструктором отчетов добавлены два новых примера, демонстрирующие применение новых возможностей.


4 комментария
счётчик посетителей
Удалённый пользователь
4 февраля 2011, 21:23

Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы счётчик был виден только мне.

6 комментариев
Поисковые фразы - посетители
cubator
7 февраля 2011, 16:00

Здравствуйте!

 

Сделайте, пожалуйста, чтобы по каждой поисковой фразе можно было посмотреть, сколько было посетителей за каждый день (сейчас можно посмотреть только количество посещений). Это важная информация для отчетности при продвижении по траффику.

19 комментариев
ВКонтакте [есть решение]
egor.7305
7 февраля 2011, 16:00

А можно ли, поставить счетчик Яндес.Материка на страничку в Контакт?

РЕШЕНИЕ:

Установить счетчик на страницу ВК нельзя.

14 комментариев
Установка счетчика,есть решение
Учитываются переходы из поисковых систем для другого сайта.
agentur-bechtold
10 февраля 2011, 11:34

Доброго времени суток.

Почему в статистике появился запрос поисковых систем для другого сайта.

Метрика для сайта хх.de а учитывает переходы с поиска (google) для сайта yy.de.

Разные домены, разные базы данных, разные "Метрики".

4 комментария
О тегах
Удалённый пользователь
10 февраля 2011, 11:36
При внесении изменений в счётчик, появилась информацияо о работе с тегами, но она не работает дальше. Где можно найти указанные теги? И правильно ли я поняла указание?
5 комментариев
Зеркала и отчёты.
contextinterstar
11 февраля 2011, 13:29

Здраствуйте!

Помогите решить проблему с созданием отчёта для одного зеркала. Существует большой проект с несколькими поддоменами. Проект единое целое и счётчик Метрики один, но отчётность необходимо создавать по поддоменам. Например, есть поддомены:

1) http://вебмастеру.проект.ру/

2) http://рекламодателю.проект.ру/

3) http://форум.проект.ру/

Мне нужно 3-и отчёта, при этом в каждом из них нужно исключить трафик 2-х отличных поддоменов.

Регулярных выражений в Метрике я не нашёл, поэтому если задать в конструкторе, например, "При условиях", "URL страницы входа" = http://вебмастеру.проект.ру/ , то в отчёте будет отражён только трафик с входом на страницу "http://вебмастеру.проект.ру/", а все поддиректории будут проигнорированы, т.е. вход на "http://вебмастеру.проект.ру/папка1/" не будет учётн.

Если бы при тех же уловиях можно было вбить, что то вроде "URL страницы входа = http://вебмастеру.проект.ру/*" где звёздочка это выражение или переменная означающая любые символы после слеша, то проблем у меня не было.

Простите если я не совсем коректо сформулировал суть проблемы, но надеюсь сама суть проблемы ясна.

4 комментария
Обязательная доработка
my-fantasy.ru
14 февраля 2011, 13:58
Ссылки с сайта http://torg.mail.ru/ являются рекламными (Маил.Ру торг) и их следет относить к разделу "рекламные системы" наравне с яндекс маркетом
8 комментариев
Появился новый Отчет по мониторингу
Michael
14 февраля 2011, 14:41

Метрика теперь не просто проверяет сайты на доступность и оповещает о возможных проблемах, но и предоставляет информацию о конкретных ошибках. Эти данные отображаются в новом Отчете по мониторингу.

Отчет предоставляет информацию о времени проверки и ответе сервера. Таким образом, необязательно писать в службу поддержки, чтобы узнать статус проверки вашего сайта — подробности доступны вам прямо в интерфейсе.

23 комментария
новые возможности,новости,Яндекс.Метрика,метрика
Ребят, подскажите как установить фильтр по айпи на метрике
arhitiron
17 февраля 2011, 20:35
Ребят, подскажите как установить фильтр по айпи на метрике
2 комментария
Как и когда считается статистика за день?
Алексей
18 февраля 2011, 14:15

в 0-00 показывает 1000 посетителей, цифры на информере обнулились, утром просыпаюсь показывает "за вчера" 1300 ... ??? и так каждый день.

Ночью идет какой-то пересчет за предыдущий день? или день у ЯМ заканчивается не в 0-00?

поясните пожалуйста

2 комментария
Оперативность метрики
Tony
18 февраля 2011, 14:35

Раньше говорилось о преимуществе Метрики (одном из) - как то, что она обновляет данные каждые 15 минут, если не ошибаюсь.

Сейчас все чаще встречается фараза, что Метрика просто обрабатывает данные от сайтов без отставания.

Вчера почти в половине второго ночи - я зашел на метрику и увидел вот это:

полноразмерная картинка

В чем причина? И где она, оперативность хоть какая-нибудь, все везде по нулям, хотя посетители - были.

9 комментариев
Карта путей для САЙТРУ - нужна возможность настройки
Леонид Евтушенко
18 февраля 2011, 14:37

ОЧЕНЬ надо в разделе Катра путей для... сделать возможность выбора предоставляемых данных - т.е. просматривать действия польхователей пришедших с различных потоков ( поиск, контекст, реклама и т.д.)...

Это было очень крутым фактором для верной оценки эффективности рекламных компаний, работы с Яндекс Маркетом и Директом и т.д.

3 комментария
Моя метрика для Joomla, php
npa.kiev.ua
18 февраля 2011, 14:46
Здравствуйте друзья, сегодня сделал вообще клёвую вещь - взял исходный асинхронный код счётчика Метрики - поместил его в файл - "metrika.php", закинул в рут, в шаблоне вписал <?php include once "metrika.php"> (между тегами <body></body>) - что-то типо такого - вот это я понимаю работа (сайт вообще не тупит). Можно проверить здесь. 
3 комментария
joomla,php