Здраствуйте!

Помогите решить проблему с созданием отчёта для одного зеркала. Существует большой проект с несколькими поддоменами. Проект единое целое и счётчик Метрики один, но отчётность необходимо создавать по поддоменам. Например, есть поддомены:

1) http://вебмастеру.проект.ру/

2) http://рекламодателю.проект.ру/

3) http://форум.проект.ру/

Мне нужно 3-и отчёта, при этом в каждом из них нужно исключить трафик 2-х отличных поддоменов.

Регулярных выражений в Метрике я не нашёл, поэтому если задать в конструкторе, например, "При условиях", "URL страницы входа" = http://вебмастеру.проект.ру/ , то в отчёте будет отражён только трафик с входом на страницу "http://вебмастеру.проект.ру/", а все поддиректории будут проигнорированы, т.е. вход на "http://вебмастеру.проект.ру/папка1/" не будет учётн.

Если бы при тех же уловиях можно было вбить, что то вроде "URL страницы входа = http://вебмастеру.проект.ру/*" где звёздочка это выражение или переменная означающая любые символы после слеша, то проблем у меня не было.

Простите если я не совсем коректо сформулировал суть проблемы, но надеюсь сама суть проблемы ясна.