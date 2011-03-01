У меня сайт на Народе и каждый раз править десятки html-файлов при изменении настроек счётчика не очень удобно...
Можно ли вынести код счётчика в js-файл?
Вчера я удалила метрику, и теперь чтобы зайти в метрику, мне выдаёт вот такое
Вчера неожиданно почти по всем моим сайтам перестала собираться статистика.
Собирается только по 2-3 сайтам из 20, остальные по нулям со вчерашнего вечера. Ничего в кодах не менял. В чем может быть проблема?
Не знаю как сделать так чтобы мой партнер мог видеть стастику только такого плана
мой_сайт.ру/фирмы/фирма_партнёра
Как выяснилось, эта проблема возникла с момента установки счётчика.
Вопрос в том, почему эта проблема возникла и как это исправить. Буду благодарна за любые идеи.
У меня достижение цели происходит когда пользователь переходит по ссылке ведущей на другой сайт.
Как это можно установить в качестве цели в метрике, либо хотя бы посчитать число переходов по вешней ссылке?
В G.Analitics я это сделал как переменную у ссылки по событию onClick которая имитирует наличие страницы на сайте
Как можно в метрике добавить аналогияно дополнительные данные в статистику?
Почему то последнее время недели так 2 статистика по крайней мере посещаемости отстает часов на 10 если не больше. Раньше зайдешь в час ночи, метрика уже считает сегодняшних посетителей и показывает вчерашних настоящее кол-во, а сейчас в 8 утра показывает сегодня 0, а вчерашнии потехоньку прибавляются!
Странно.
Доброе время суток!
Есть часть сайта с CMS MediaWiki. Нужно вставить в движок код ЯндексюМетрики.
Вопрос: как это сделать? (Дело в том, что пока еще в PHP не силен.)
Добавлено
Все сам разобрался
? > < код метрики > < ?
Друзья, подскажите, метрика считает внутренним переходом переход из закладок, или как? Заранее спасибо за ответ
П.С.
Всех девушек с праздником!
В Яндекс.Метрике появился новый режим отображения карты кликов — карта элементов. С ее помощью можно узнать, на каком DOM-элементе страницы чаще кликают. Информация зашифрована с помощью цвета: популярные элементы окрашены в более теплые цвета.
Карта элементов предназначена для уточнения информации, полученной с помощью карты ссылок. Например, когда необходимо выяснить популярность основной и дублирующей ссылок, которые ведут на одну и ту же страницу: из главного меню и из меню в «подвале».
На странице " источники трафика. поисковые фразы. (все поисковики) висят ссылки на сохранённые (я так думаю) страницы поисковиков, с которых пришли посетители.
Больше половины страниц не содержат ссылок на сайт, по которым, тем не менее, как-то пришли. Значит, ссылки не на сохранённые, а на актуальные страницы поисковиков?
Возникла потребность использовать данные метрики о сайтах, на нескольких аккаунтах!
Возможно ли такое?
Это предложение висит на странице Метрики.
Данная тема актуальна в этом клубе или у веб-мастеров свой форум для глупых вопросов?)
ребята я в своей метрике увидел что у мя 100% отказов.Что такое отказы?
РЕШЕНИЕ:
Визит считается отказом, если для него одновременно выполнены следующие условия:
- за время визита зафиксировано не больше одного просмотра страницы;
- продолжительность визита меньше заданного для расчета отказов времени (по умолчанию 15 секунд);
- не зафиксировано служебное событие «неотказ». Подробнее:
Для расчета продолжительности визита учитывается активность посетителя на сайте: просмотры страниц, переходы по внешним ссылкам, загрузки файлов и вызов функций reachGoal, hit, params, extLink, file, notBounce.
Служебное событие «неотказ» генерируется в браузере через заданное для расчета отказов время от начала посещения. Вследствие разницы во времени на сервере и клиенте, а также из-за задержек отправки, зарегистрированное время события может отличаться от реального. Как следствие, может быть зафиксирован визит, не являющийся отказом, продолжительность которого меньше 15 секунд (или заданного времени).