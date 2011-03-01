У меня достижение цели происходит когда пользователь переходит по ссылке ведущей на другой сайт.

Как это можно установить в качестве цели в метрике, либо хотя бы посчитать число переходов по вешней ссылке?

В G.Analitics я это сделал как переменную у ссылки по событию onClick которая имитирует наличие страницы на сайте

Как можно в метрике добавить аналогияно дополнительные данные в статистику?