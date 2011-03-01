Клуб Яндекс.Метрики

март 2011
Вынос счётчика в js-файл
Corwin2001
1 марта 2011, 14:36
Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, но я не очень хорошо знаю javascript...
У меня сайт на Народе и каждый раз править десятки html-файлов при изменении настроек счётчика не очень удобно...

Можно ли вынести код счётчика в js-файл?
1 комментарий
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
1 марта 2011, 14:38

Вчера я  удалила метрику, и теперь чтобы зайти в метрику,  мне выдаёт вот такое 


2 комментария
Перестала собираться статистика
gambiter
1 марта 2011, 14:38

Вчера неожиданно почти по всем моим сайтам перестала собираться статистика.

Собирается только по 2-3 сайтам из 20, остальные по нулям со вчерашнего вечера. Ничего в кодах не менял. В чем может быть проблема?

12 комментариев
Права на просмотр пользователем опеределенной страницы.
Денис Б.
1 марта 2011, 14:39
Здравствуйте.
Не знаю как сделать так чтобы мой партнер мог видеть стастику только такого плана
мой_сайт.ру/фирмы/фирма_партнёра

4 комментария
Метрика не учитывает трафик с поисковых систем и сайтов.
katemokhova
1 марта 2011, 14:43

Как выяснилось, эта проблема возникла с момента установки счётчика.

Вопрос в том, почему эта проблема возникла и как это исправить. Буду благодарна за любые идеи.

6 комментариев
Cтатусы по sms
eusmanov
3 марта 2011, 12:55
Есть ли какая-то возможность получаться sms при статусе сайта отличным от 200?
1 комментарий
Как отследить цель если ссылка на другой сайт
con2r
3 марта 2011, 23:29

У меня достижение цели происходит когда пользователь переходит по ссылке ведущей на другой сайт.

Как это можно установить в качестве цели в метрике, либо хотя бы посчитать число переходов по вешней ссылке?

В G.Analitics я это сделал как переменную у ссылки по событию onClick которая имитирует наличие страницы на сайте

 
Как можно в метрике добавить аналогияно дополнительные данные в статистику?
11 комментариев
Карта переходов
vitaliy214
4 марта 2011, 15:40
Подскажите можно ли отследить карту переходов по сайту отдельного юзера перешедшого по поисковой фразе.
12 комментариев
Сравнение счетчиков
Daler K.
4 марта 2011, 15:44
А нельзя ли сделать так чтобы можно было сравнивать счетчики двух разных сайтов?
7 комментариев
В Метрике Гавайское время похоже
alexmsk777
5 марта 2011, 12:06

Почему то последнее время недели так 2 статистика по крайней мере посещаемости отстает часов на 10 если не больше. Раньше зайдешь в час ночи, метрика уже считает сегодняшних посетителей и показывает вчерашних настоящее кол-во, а сейчас в 8 утра показывает сегодня 0, а вчерашнии потехоньку прибавляются!

 

Странно.

9 комментариев
Добавление кода в MediaWiki
yar-belykh
8 марта 2011, 22:10

Доброе время суток!

Есть часть сайта с CMS MediaWiki. Нужно вставить в движок код ЯндексюМетрики.

Вопрос: как это сделать? (Дело в том, что пока еще в PHP не силен.)

Добавлено

Все сам разобрался

? > < код метрики >  < ?


11 комментариев
CMS,mediawiki,Яндекс.Метрика,метрика
Внутренние переходы
npa.kiev.ua
8 марта 2011, 22:10

Друзья, подскажите, метрика считает внутренним переходом переход из закладок, или как? Заранее спасибо за ответ  

П.С.

Всех девушек с праздником!

6 комментариев
внутренние переходы
Карта элементов
astibuag
11 марта 2011, 13:48

В Яндекс.Метрике появился новый режим отображения карты кликов — карта элементов. С ее помощью можно узнать, на каком DOM-элементе страницы чаще кликают. Информация зашифрована с помощью цвета: популярные элементы окрашены в более теплые цвета.

Карта элементов предназначена  для уточнения информации, полученной с помощью карты ссылок. Например, когда необходимо выяснить популярность основной и дублирующей ссылок, которые ведут на одну и ту же страницу: из главного меню и из меню в «подвале».

12 комментариев
новые возможности,Яндекс.Метрика,метрика
Вопрос по теме
family-budget.su
12 марта 2011, 23:56
Здраствуйте дорогие товарищи! Может кто-нибудь мне поскажет: можно ли  спомощью метрики учитывать клики по adsense?
24 комментария
метрика в Board 3.14
marshal33311
12 марта 2011, 23:59
подскажите как и куда вставить код, пробывал в блоки но даже мониторинг не включается =(
5 комментариев
Заголовок не указан
realpayalnik
18 марта 2011, 19:30
Уважаемые разработчики, проясните, пожалуйста, как устроена атрибуция источников трафика в Метрике? Аналогично GA? По последнему касанию?
5 комментариев
источники трафика: поисковые фразы
Oper-Mihaly4
19 марта 2011, 05:10

На странице " источники трафика. поисковые фразы. (все поисковики) висят ссылки на сохранённые (я так думаю) страницы поисковиков, с которых пришли посетители. 

Больше половины страниц не содержат ссылок на сайт, по которым, тем не менее, как-то пришли. Значит, ссылки не на сохранённые, а на актуальные страницы поисковиков?

13 комментариев
Метрика на двух аккаунтах?
Александр
22 марта 2011, 12:01
Здравствуйте уважаемые господа.

Возникла потребность использовать данные метрики о сайтах, на нескольких аккаунтах!

Возможно ли такое?
4 комментария
Передача данных о содержимом сайта
Oper-Mihaly4
23 марта 2011, 13:13

Это предложение висит на странице Метрики.

Данная тема актуальна в этом клубе или у веб-мастеров свой форум для глупых вопросов?)

3 комментария
Что такое отказы [есть решение]
DJzzTOLYA
25 марта 2011, 09:15

ребята я в своей метрике увидел что у мя 100% отказов.Что такое отказы?

РЕШЕНИЕ:

Визит считается отказом, если для него одновременно выполнены следующие условия:

  • за время визита зафиксировано не больше одного просмотра страницы;
  • продолжительность визита меньше заданного для расчета отказов времени (по умолчанию 15 секунд);
  • не зафиксировано служебное событие «неотказ». Подробнее:

    Для расчета продолжительности визита учитывается активность посетителя на сайте: просмотры страниц, переходы по внешним ссылкам, загрузки файлов и вызов функций reachGoalhitparamsextLinkfilenotBounce.
    Служебное событие «неотказ» генерируется в браузере через заданное для расчета отказов время от начала посещения. Вследствие разницы во времени на сервере и клиенте, а также из-за задержек отправки, зарегистрированное время события может отличаться от реального. Как следствие, может быть зафиксирован визит, не являющийся отказом, продолжительность которого меньше 15 секунд (или заданного времени).
47 комментариев
Есть решение,отказы,показатель отказов,отказ