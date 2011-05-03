Недавно мы приглашали добровольцев на тестирование API Метрики, а сейчас открываем его для всех. Сторонние разработчики теперь могут создавать свои приложения для работы с отчетами Метрики.

API Яндекс.Метрики построен по REST-принципам и использует авторизацию по протоколу OAuth 2.0. API позволяет:

получать данные из всех отчётов Метрики;

работать со счётчиками и создавать новые;

управлять аккаунтами, представителями и правами доступа к счётчикам;

управлять целями, фильтрами и операциями.

С помощью API можно создавать самые разные приложения для работы с веб-аналитикой. Например, вы можете:

встраивать отчеты в ваши собственные инструменты управления кампаниями в Яндекс.Директе;

интегрировать Метрику с бизнес-приложениями и внутренними сервисами компании;

создавать персонализированные отчеты для менеджеров и маркетологов;

добавлять встроенные отчеты на форумы, в CMS или блоговые движки;

разрабатывать мобильные приложения, позволяющие владельцам сайтов быть в курсе ключевых параметров онлайн-бизнеса;

создавать приложения для творческого представления данных Метрики взамен стандартных отчетов.

И это не все варианты применения API Метрики. Напишите нам, как вы использовали API. Мы добавим самые интересные решения в галерею приложений.

Подробное описание API доступно в Справочнике разработчика.