Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Интересует есть ли среди Вас те, кому была бы полезна реализация интерфейса к Яндекс.Метрики на python`e.
Если есть, то для каких фреймворков, cms, может самописных скриптов?
Недавно мы приглашали добровольцев на тестирование API Метрики, а сейчас открываем его для всех. Сторонние разработчики теперь могут создавать свои приложения для работы с отчетами Метрики.
API Яндекс.Метрики построен по REST-принципам и использует авторизацию по протоколу OAuth 2.0. API позволяет:
- получать данные из всех отчётов Метрики;
- работать со счётчиками и создавать новые;
- управлять аккаунтами, представителями и правами доступа к счётчикам;
- управлять целями, фильтрами и операциями.
С помощью API можно создавать самые разные приложения для работы с веб-аналитикой. Например, вы можете:
- встраивать отчеты в ваши собственные инструменты управления кампаниями в Яндекс.Директе;
- интегрировать Метрику с бизнес-приложениями и внутренними сервисами компании;
- создавать персонализированные отчеты для менеджеров и маркетологов;
- добавлять встроенные отчеты на форумы, в CMS или блоговые движки;
- разрабатывать мобильные приложения, позволяющие владельцам сайтов быть в курсе ключевых параметров онлайн-бизнеса;
- создавать приложения для творческого представления данных Метрики взамен стандартных отчетов.
И это не все варианты применения API Метрики. Напишите нам, как вы использовали API. Мы добавим самые интересные решения в галерею приложений.
Подробное описание API доступно в Справочнике разработчика.
1. Мы попытались выяснить количество уникальных посетителей за прошлый месяц по каждому из источников и в liveinternet это сделать не удалось — пропали суммарные данные о посетителях. Ну, думаем, Я.Метрика точно умеет, значит сейчас всё узнаем — ан нет:
И вот как ни пытаюсь — не удаётся получить месячный отчёт по нужным параметрам. Как его всё-таки получить? Может, есть или будет возможность заказать его, чтобы через некоторое время он подготовился?
2. Очень сильно хочется иметь возможность включить сохранённые данные за прошлые периоды в свежесозданные цели. Пусть тоже заказать обсчёт, но всё равно получить, так или иначе. Это планируется?
Спасибо.
1. Возможно ли использовать Webvisor для отслеживания перехода на сайт из почтовых клиентов (Outlook, Outlook Express и т.д.) ?
2. Реально ли внедрив код статистики в html код письма отслеживать почтовые клиенты - как источник переход на сайт и далле путь-действия посетителя по сайту?
Допустим у меня переадресация с кирилического домена на латинский с помощью мета тега <meta http-equiv="refresh" content="1; url=http://www.site.ru">. Если я вставлю код статистики, будет ли корректно работать метрика, что бы знать, сколько пользователей обращаются к керелическому домену, или какие более правильные решения подойдут в данном случае?
Добрый день.
Подскажите пжлст можно ли как-то экспортировать видео из вебвизора?
1. Что означает статус счетчика CS_NA?
2. Запросы к API по протоколу https работают?
3. Данные передаются в кодировке win1251?
4. В каких случаях возвращается структура json: {"error": "какое-то значение", ...}?
Собираемся менять движок сайта - на действующем установлена метрика. После перезаливки статистика пропадет. Можно как-то сохранить?
во все службы зайти могу а в метрику нет, при этом надпись появляется при попытке зайти в конкретный проект
Доступ запрещен
К сожалению, у вас нет прав доступа к этому объекту
А можно при помощи Метрики отслеживать клики по баннерам?
Карта путей показывает странный источник: file:///C:/Users/user4/*
Стоит отдельно от других источников, не в розовом поле, появляется в отчётном периоде за неделю, ни в одном отдельном дне недели не обнаруживается. Что бы это значило?
Ещё одна маленькая странность - прямой заход на несуществующую страницу.
Между .ru и именем страницы появляется :80. Вот так: .ru:80/...
Страницы с таким именем нет, при попытке зайти на неё происходит заход на страницу, в которую записалось это :80
У кого-нибудь встречаются такие глюки? Или, может, не зацикливаться?
Здравствуйте, установил счётчик яндекс метрики на сайт www.vezu-nesu.ru пытаюсь просмотреть карту ссылок или кликов... выбираю страницу для показа... идёт переход на сайт, но карта ни ссылок ни кликов не показывается, скажите пожалуйста в чём может быть причина?
- Группа отчётов, объединяющая в себе карту путей, карту ссылок и карту кликов, переименована в "Поведение".
- Расширена база телефонов и смартфонов. Отчёт по мобильным устройствам стал более точным и подробным. Раньше модель мобильного телефона удавалось определить для 30% просмотров с мобильных устройств, сейчас - для 64% просмотров.
- Изменено представление данных в отчёте "Популярное содержание". Теперь вместо %входа (% выхода) отображается количество визитов на сайт, начавшихся (завершившихся) с данной страницы.
Рады сообщить вам о небольших, но приятных обновлениях в отчёте Вебвизор.
Фильтрация посещений стала еще более гибкой: добавлены фильтры по операционным системам и рекламным меткам.
Улучшена работа со списком посещений:
- посещения помечаются просмотренными при воспроизведении ролика автоматически либо в ручном режиме при нажатии на ссылку "Пометить все посещения просмотренными";
- только что воспроизведенное посещение подсвечивается желтым цветом;
- посещения, в которых нет действий для воспроизведения, помечаются специальной иконкой.
Есть визиты, есть просмотры, а посетителей - 0. Такая ситуация только у 2-х сайтов из 4-х. Это нормально? Или глюк? Или я чего-то не понимаю?
С сегодняшнего дня отменены ограничения на размер отчётов, создаваемых с помощью Конструктора. Теперь можно делать расчёты любого объёма.
Если же результат расчёта превысит разумные размеры, то в интерфейс выведутся первые 100 000 строк по количеству визитов при использовании табличного режима или 10 000 строк при использовании древовидного.