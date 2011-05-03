Клуб Яндекс.Метрики

май 2011
Присоединяйтесь к команде разработчиков Яндекс.Метрики
astibuag
3 мая 2011, 14:03
Ищем разработчика в нашу дружную команду.

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5 комментариев
вакансии,Яндекс.Метрика
Кому будет полезна реализация интерфейса для Яндекс.Метрики на python?
python-src
4 мая 2011, 19:44

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Интересует есть ли среди Вас те, кому была бы полезна реализация интерфейса к Яндекс.Метрики на python`e.

Если есть, то для каких фреймворков, cms, может самописных скриптов?

8 комментариев
API Яндекс.Метрики — теперь для всех
astibuag
12 мая 2011, 12:35

Недавно мы приглашали добровольцев на тестирование API Метрики, а сейчас открываем его для всех. Сторонние разработчики теперь могут создавать свои приложения для работы с отчетами Метрики.

API Яндекс.Метрики построен по REST-принципам и использует авторизацию по протоколу OAuth 2.0. API позволяет:

  • получать данные из всех отчётов Метрики;
  • работать со счётчиками и создавать новые;
  • управлять аккаунтами, представителями и правами доступа к счётчикам;
  • управлять целями, фильтрами и операциями.

С помощью API можно создавать самые разные приложения для работы с веб-аналитикой. Например, вы можете:

  • встраивать отчеты в ваши собственные инструменты управления кампаниями в Яндекс.Директе;
  • интегрировать Метрику с бизнес-приложениями и внутренними сервисами компании;
  • создавать персонализированные отчеты для менеджеров и маркетологов;
  • добавлять встроенные отчеты на форумы, в  CMS или блоговые движки;
  • разрабатывать  мобильные приложения, позволяющие владельцам сайтов быть в курсе ключевых параметров онлайн-бизнеса;
  • создавать приложения для творческого представления данных Метрики взамен стандартных отчетов.

И это не все варианты применения API Метрики. Напишите нам, как вы использовали API. Мы добавим самые интересные решения в галерею приложений.

Подробное описание API доступно в Справочнике разработчика.

22 комментария
API,Яндекс.Метрика,новости
Два вопроса: месячный отчёт + статистика по целям за прошедший период
Арсений Камышев
12 мая 2011, 18:33

1. Мы попытались выяснить количество уникальных посетителей за прошлый месяц по каждому из источников и в liveinternet это сделать не удалось — пропали суммарные данные о посетителях. Ну, думаем, Я.Метрика точно умеет, значит сейчас всё узнаем — ан нет:

 


И вот как ни пытаюсь — не удаётся получить месячный отчёт по нужным параметрам. Как его всё-таки получить? Может, есть или будет возможность заказать его, чтобы через некоторое время он подготовился?


2. Очень сильно хочется иметь возможность включить сохранённые данные за прошлые периоды в свежесозданные цели. Пусть тоже заказать обсчёт, но всё равно получить, так или иначе. Это планируется?


Спасибо.

 
8 комментариев
Webvisor: Почтовые клиенты - отслеживание трафика из почты
andrew-murray
13 мая 2011, 15:22

1. Возможно ли использовать Webvisor для отслеживания перехода на сайт из почтовых клиентов (Outlook, Outlook Express и т.д.) ?

2. Реально ли внедрив код статистики в html код письма отслеживать почтовые клиенты - как источник переход на сайт и далле путь-действия посетителя по сайту?

8 комментариев
Подсчёт статистики с переадресуемых сайтов
oburyy
16 мая 2011, 19:02

Допустим у меня переадресация с кирилического домена на латинский с помощью мета тега <meta http-equiv="refresh" content="1; url=http://www.site.ru">. Если я вставлю код статистики, будет ли корректно работать метрика, что бы знать, сколько пользователей обращаются к керелическому домену, или какие более правильные решения подойдут в данном случае?

2 комментария
Экспорт видео из Вебвизора
inuum
18 мая 2011, 15:17

Добрый день.

Подскажите пжлст можно ли как-то экспортировать видео из вебвизора?

13 комментариев
Уточнения по API Метрики
infoing
19 мая 2011, 23:08

1. Что означает статус счетчика CS_NA?

2. Запросы к API по протоколу https работают?

3. Данные передаются в кодировке win1251?

4. В каких случаях возвращается структура json: {"error": "какое-то значение", ...}?

5 комментариев
ошибка,вопрос,кодировка,Яндекс.Метрика,метрика
Метрика
kamsteklo-atlant
20 мая 2011, 11:09

Собираемся менять движок сайта - на действующем установлена метрика. После перезаливки статистика пропадет. Можно как-то сохранить?

2 комментария
не могу зайти в метрику :(
Алексей
20 мая 2011, 11:12

во все службы зайти могу а в метрику нет, при этом надпись появляется при попытке зайти в конкретный проект


         
               

Доступ запрещен


К сожалению, у вас нет прав доступа к этому объекту

8 комментариев
Вопрос
Удалённый пользователь
20 мая 2011, 11:15
На моей страничке  я не могу узнать сервис моя метрика.Всё время написано сервис не доступен.Это уже на протяжении 10 дней. Как я могу заходить в мою метрику?
1 комментарий
Клики по баннерам
kyril
20 мая 2011, 11:20

А можно при помощи Метрики отслеживать клики по баннерам?

8 комментариев
баннеры,реклама,клики
Что за хитрый источник трафика?
Oper-Mihaly4
20 мая 2011, 14:50

Карта путей показывает странный источник: file:///C:/Users/user4/*

Стоит отдельно от других источников, не в розовом поле, появляется в отчётном периоде за неделю, ни в одном отдельном дне недели не обнаруживается. Что бы это значило?

 

Ещё одна маленькая странность -  прямой заход на несуществующую страницу. 

Между .ru и именем страницы появляется :80. Вот так: .ru:80/...

Страницы с таким именем нет, при попытке зайти на неё происходит заход на страницу, в которую записалось это  :80

У кого-нибудь встречаются такие глюки? Или, может, не зацикливаться?

 

 

7 комментариев
Тепловая карта кликов/ссылок
Алексей
24 мая 2011, 16:07

Здравствуйте, установил счётчик яндекс метрики на сайт www.vezu-nesu.ru пытаюсь просмотреть карту ссылок или кликов... выбираю страницу для показа... идёт переход на сайт, но карта ни ссылок ни кликов не показывается, скажите пожалуйста в чём может быть причина?

4 комментария
Обновления в Метрике
Michael
25 мая 2011, 15:28
  • Группа отчётов, объединяющая в себе карту путей, карту ссылок и карту кликов, переименована в "Поведение".
  • Расширена база телефонов и смартфонов. Отчёт по мобильным устройствам стал более точным и подробным. Раньше модель мобильного телефона удавалось определить для 30% просмотров с мобильных устройств, сейчас - для 64% просмотров.
  • Изменено представление данных в отчёте "Популярное содержание". Теперь вместо %входа (% выхода) отображается количество визитов на сайт, начавшихся (завершившихся) с данной страницы.


1 комментарий
Новое в отчёте "Вебвизор"
astibuag
25 мая 2011, 16:18

Рады сообщить вам о небольших, но приятных обновлениях в отчёте Вебвизор.

Фильтрация посещений стала еще более гибкой: добавлены фильтры по операционным системам и рекламным меткам.

Улучшена работа со списком посещений:

  • посещения помечаются просмотренными при воспроизведении ролика автоматически либо в ручном режиме при нажатии на ссылку "Пометить все посещения просмотренными";
  • только что воспроизведенное посещение подсвечивается желтым цветом;
  • посещения, в которых нет действий для воспроизведения, помечаются специальной иконкой.

7 комментариев
Вебвизор,Яндекс.Метрика,отчеты
Метрика показывает 0 посетителей
seo1001
26 мая 2011, 17:30

Есть визиты, есть просмотры, а посетителей - 0. Такая ситуация только у 2-х  сайтов из 4-х. Это нормально? Или глюк? Или я чего-то не понимаю?

161 комментарий
Сняты ограничения на размер отчёта в Конструкторе отчётов
astibuag
27 мая 2011, 16:22

С сегодняшнего дня отменены ограничения на размер отчётов, создаваемых с помощью Конструктора. Теперь можно делать расчёты любого объёма.

Если же результат расчёта превысит разумные размеры, то в интерфейс выведутся первые 100 000 строк по количеству визитов при использовании табличного режима или 10 000 строк при использовании древовидного.

конструктор отчетов,Яндекс.Метрика